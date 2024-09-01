Взялся за старое. В матче против «Фрайбурга» Нойер оказался в очень необычном месте на поле

Во втором туре Бундеслиги «Бавария» на «Альянц Арене» не испытала особых проблем с «Фрайбургом» − 2:0. Голы забивали Харри Кейн и Томас Мюллер.

Вратарь хозяев Мануэль Нойер славится своей игрой ногами и тем, что любит покидать ворота. Но в сегодняшней игре он превзошел себя, в какой-то момент оказавшись на половине поля гостей.

Вот как это выглядит на тепловой карте:

А так его забег зафиксировали с трибун «Альянц Арены»:

Болельщики оценили такую игру Мануэля Нойера:

💭 Я не готов к тому дню, когда они с Мюллером полностью уйдут из футбола. Я буду плакать, как ребенок.

💭 Нойер и Кейн могли бы стать первыми вратарем и нападающим, которые встретятся в центральном круге.

💭 Ему, между прочим, 38. Невероятно, что он все еще готов играть в этом рискованном и изнурительном стиле, который во многом зависит от взрывной силы, и способен делать это без какого-либо видимого спада.