«Люблю его». Родриго грустит, когда о Неймаре плохо отзываются

Родриго не попал в список из 30-ти номинантов на «Золотой мяч». За бразильца по сборной в соцсетях вступился Неймар .

Гоэс благодарен старшему товарищу за поддержку. Родриго расстраивается, когда слышит критику в адрес Неймара:

«Я постоянно на связи с Неймаром, мы переписываемся. Мне становится грустно, когда я вижу, что кто-то плохо отзывается о нем из-за его характера. Он всегда присылает мне сообщения со словами поддержки, я люблю его. Помимо того, что он мой кумир как игрок, он еще и замечательный человек».

Родриго признался, что его расстроило отсутствие в списке претендентов на «ЗМ»:

«Я был расстроен, думаю, что заслужил номинацию. Не хочу умалять заслуги игроков, которые попали в список, но думаю, что мне нашлось бы место в тридцатке. Это было неожиданностью... Но я мало что могу сделать, не я принимаю решения.

Все знают, что я был раздражен, когда не увидел себя в списке. Меня все поддержали: и в сборной Бразилии, и в «Мадриде». Все присылали мне сообщения со словами поддержки».

Как думаете, Гоэс заслужил номинацию на «ЗМ»?

Шесть звезд, которые даже не в топ-30 «Золотого мяча». Что еще они должны были сделать?