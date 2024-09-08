Шесть звезд, которые даже не в топ-30 «Золотого мяча». Что еще они должны были сделать?

В четверг были объявлены 30 номинантов на «Золотой мяч» 2024 года. Криштиану Роналду и Лео Месси там ожидаемо нет, но мимо списка также немало игроков, которые провели отличный сезон.

Мохамед Салах. Египтянин невероятно стабилен даже после травмы, полученной на Кубке африканских наций. 18 голов и 10 результативных передач в 32 матчах Премьер-лиги – но вингер «Ливерпуля» снова без «ЗМ».

Олли Уоткинс. Главный творец сенсации «Астон Виллы»: 19 голов и 13 голевых передач в 37 матчах Премьер-лиги в прошлом сезоне. А еще у англичанина важнейший гол Нидерландам в полуфинале Евро-2024.

Кевин де Брюйне. Бельгийский гений пропустил 41 матч из-за травм в прошлом сезоне, но после возвращения снова стал главным архитектором атак «Ман Сити». За полсезона выбил 4+10, но тоже не в топ-30 лучших.

Родриго. Бразилец сыграл не меньшую роль в победах «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов, чем Джуд Беллингем и Винисиус. И даже он мимо списка.

Вирджил ван Дейк. Центральный защитник «Ливерпуля» наконец вернул форму после крестов в 2020-м. Провел отличный сезон, но France Football выбрал других защитников.

Серу Гирасси. 28 голов в 28 матчах Бундеслиги. Благодаря голам 28-летнего футболиста «Штутгарт» занял второе место в чемпионате – лучший результат клуба с сезона-2006/07. Что еще должен был сделать гвинейский форвард?