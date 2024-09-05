Неймар поддержал Родриго: бразилец сказал, на каком месте должен быть игрок «Реала» в списке «ЗМ»

Родриго не вошел в список 30-ти номинантов на «Золотой мяч».

Несмотря на то, что в этом году он забил 26 голов в 51 игре и выиграл четыре трофея с клубом, вингер «Реала» остался вне списка.

Бразилец выразил разочарование ранее, выложив коллаж, отражающий моменты прошлого сезона, в котором бразилец выиграл с командой Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании, сопроводив его эмодзи: «🤷🏾‍♂️😂».

Неймар также считает это несправедливым.

Вчера вечером он написал, что Родриго заслуживает того, чтобы быть в первой пятерке. Как минимум!

Согласны?