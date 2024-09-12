Я взошел на Арарат и заплакал от счастья. Монолог Нобеля – об отчаянии и эйфории

Преодолел себя.

Гора Арарат – важное место для любого армянина. Всегда, когда прилетал в Ереван и смотрел на него, испытывал особые чувства. А еще постоянно видел в соцсетях, как люди поднимаются на Арарат. Так в голове засела идея когда-нибудь тоже устроить восхождение. Жил с этой мыслью не меньше десяти лет.

Все сдвинулось с места в марте 2023-го. Приезжаю в Ереван, встречаюсь со своим дядей Алексеем. Ему 65 лет, он спортсмен, в отличной форме и стабильно бегает марафоны. Мы с ним заговорили про Арарат: «Алексей, давно мечтаю подняться, но компанию как-то не получается подобрать. Мои друзья не про такие достижения – мало кто готов уезжать на пять дней, выпадать из рабочего режима и жить в палатках».

Дядя ответил: «Я тоже думал о восхождении на Арарат. Все, решено, поедем с тобой. Давай планировать». И сразу нашел гида, который лазает по Гималаям и для которого такие подъемы просто образ жизни.

Полгода мы не могли определиться, когда делаем: то Алексей не мог, то я. Плюс здесь надо заложить 5 дней, а я обычно жизнь планирую не дальше недели. Только к сентябрю мы согласовали даты. А восхождение объединили с поездкой в особые для меня места в Турции. Например, озеро Ван или город Карс. Это когда-то было Западной Арменией, и там жили мои предки по одной из линий, а потом от геноцида бежали в Россию.

План такой: берем машину в Армении, через Грузию едем к озеру Ван и острову Ахтамар, где до сих пор стоит неразрушенная армянская церковь. А уже оттуда мчим к месту, где начинается подъем.

Я был очень заинтригован: у меня насыщенная жизнь, но всегда хочется чего-то нового, каких-то испытаний, проверок. И восхождение на Арарат – как раз история про это.

Нобель не подозревал, как будет трудно. И не понимал, зачем гид требует покупать тонну вещей

Дядя сказал: «Ты не переживай. У нас топовый гид, а подъем вообще в вип-формате. Все на высшем уровне. Лошади понесут палатки, нас будут хорошо кормить – условия люкс».

Это очень расслабило и успокоило. Я себе представлял восхождение так: «Ходим по красивым лугам, вечерами смотрим на костер, едим вкусный шашлык и наслаждаемся звездным небом».

На деле оказалось, что никакого випа не существует: просто есть группы из 3-4 человек, а есть – из 10. Все то же самое, никакой разницы.

Меня поразило, сколько всего надо купить. Спальный мешок, ботинки такие, ботинки сякие, куртки, штаны, термобелье, палки, шапки, кепки, мазь, особенные очки – гид Артем прислал нам просто бесконечный список. Я смотрю: «В смысле? Что это? Зачем нам это все?»

Дядя как-то звонит: «Ты где находишься? Я говорю, что на съемках «Коммент.Шоу». Он такой: «Сейчас приеду, поедем в магазин для альпинистов». И мы часа два потратили в этом магазине. На секунду даже засомневался: туда ли суюсь вообще? Я-то думал, что нужно: кроссовки, штаны и куртка, когда ты уже на вершине.

Но это были минутные переживания. Я от них отмахивался уверенностью, что у нас вип-восхождение. Мне казалось, вся эта одежда просто для подстраховки. И с юмором относился: «Алексей, вы реально верите, что нужны какие-то специальные очки и обязательно нужен крем от солнца?» Дядька не реагировал и ответственно шел по списку, брал все и себе, и мне. А я продолжал веселиться и шутить.

Еще гид предлагал размяться и сначала подняться на гору Арагац, она находится в Армении. Говорит: «Продышитесь, потренируетесь». Я категорически отказался: «У нас нет времени, да и чего там разминаться – мы хотим на Арарат».

В тот момент, правда, всерьез начал что-то подозревать. Путь от вип-тура с идеальными ночевками до пяти пар ботинок и разминки на Арагаце прошел какой-то слишком быстрый.

Начало восхождения расслабило: Нобель шел в футболке и наслаждался природой

Начиналось все замечательно. По пути из Армении в Грузию мы остановились, взяли свежевыпеченный лаваш, вкусный сыр, зелень. Поели, едем дальше, кайфуем, обсуждаем будущее восхождение. Уже в Грузии в ресторане присели, шашлыка наелись, вина выпили. Двигаем на озеро Ван – шикарный трип.

Только все это было лишь предвестником ужаса, который начался дальше. Я с каждым часом все больше убеждался, что никакой у нас не комфортный тур. Точнее, что такого тура не существует.

Это вообще довольно бедный регион в Турции, который толком не развит инфраструктурно. Мягко скажем, не Альпы.

Перед восхождением мы заселились в отель в городе Игдыр. Там проживают в основном курды: они нас встретили, дали указания и показали, где купить сим-карты. Мы легли спать, а утром поехали на гору. На стареньком автобусе на высоту около 2100 метров.

Больше всего поразило, что с нами наверх идут лошади. На них погрузили палатки, и они их повезли на себе. На словах – одно, а когда видишь в реальности – впечатляет. Еще меня смущало, что гид Артем очень серьезен. Я хоть и подозревал неладное, но все еще оставался на шутках. Мы начали подъем, он говорит: «Нобель, надо отдохнуть пару часов. Я отвечаю: «Мы не устали, чего останавливаться, пойдемте дальше» – «Нет, надо равномерно распределить силы» – «Да какие силы, все супер вообще».

Там такое нежное солнце, красиво, легкие подъемы, идешь в футболке и наслаждаешься природой. Я даже начал чуть подшучивать над гидом: «Артем, зачем ты нас заставил все это купить, запугал? Целый рюкзак вещей тащу». Он не смутился: «Подожди-подожди, еще увидишь».

За день мы поднялись до первой базы – на высоте 3200. Я это представлял так: мы приходим, а там веселье, пикник, шашлык жарят, все красиво. В реальности там почти ничего нет. Только палатки и сухпаек: печенье, чай, водичка и миска с рисом, курицей и овощами. А мы пока ехали по Армении и Грузии, реально объелись хлеба, сыра, мяса. И решили с дядькой, что будем в горах правильно питаться и сбрасывать вес. И отказались от гарниров – то есть из той миски поели только курицу и овощи. И тем более никаких сладостей и никакого печенья.

Я курицу съел и спрашиваю: «Нет еще?» Мне отвечают: «Нет, тут все посчитано и рассчитано на каждого – добавка не положена». Смотрю на гида: «А дальше что?» Он отвечает: «А ничего, иди спать. Подъем – в 6 утра». Я такой: «В смысле спать? Сейчас же только 20:00, а я раньше часа ночи не ложусь».

На высоте 3200 еще был агрегат с розетками – можно зарядить телефоны и пауэрбэнки. Я сижу в палатке с телефоном, новости читаю, чаты обновляю, с друзьями переписываюсь – а вокруг воют то ли волки, то ли собаки. Мне объяснили: здесь ночью бродят дикие и опасные животные, а собаки охраняют лагерь и отгоняют их.

Пошел спать: лег в одежде в спальный мешок, подушку сделал из рюкзака. Не сразу, но как-то уснул.

Оказалось, это был первый ######. Но еще такой – организованный ######. Хоть какой-то туалет, сеть, электричество.

Я и не подозревал, что ждет дальше.

На высоте Нобель паниковал и спрашивал гида: «Если ноги откажут, сюда прилетит вертолет?»

В 6 утра мы проснулись и начали собираться дальше. Гид говорит: «Свои кроссовки снимайте и надевайте специальные для альпинизма. Куртки, шапки, все готовьте».

Дорога становилась все жестче. Если раньше мы шли пологими лугами, то теперь градус подъема выше. Плюс – все холоднее и холоднее. Мы идем-идем: «Артем, а какой план вообще?» Он отвечает: «В 14:00 будем на следующей базе – это около 4200. Дальше у нас обед, а потом надо спать. Потому что восхождение на вершину начнется в 2 часа ночи».

Меня эти слова просто убили. Как можно уснуть в 4 часа дня до ночи? А уже нет даже примерных дорог – надо просто идти за гидом по сложной поверхности. Дышать уже довольно тяжело. Несмотря на это, юмор и сарказм со мной оставались. Но шутил с меньшим удовольствием – потому что местами вообще не смешно. Еще я видел, что на вторую базу лошадям идти значительно сложнее, чем на первую.

Мы поднялись на 4200 – и мысли о комфорте окончательно исчезли. Во-первых, толком нет равнины, палатка стоит на камнях и чуть ли не на обрыве. Во-вторых, ни электричества, ни сети, ни даже подобия туалета – только в кусты. Еда довольно специфическая, но наш план с Алексеем правильно питаться продолжался. Например, мы отказались от лапши и съели только мясо.

Кстати, смех по поводу количества ботинок исчез быстро. Там реально нужна специальная обувь – в обычных кроссовках я бы сломал голеностоп на камнях.

Почему на вершину надо выходить в 2 часа ночи? Потому что после 9 утра там находиться нельзя – просто запрещено.

В палатке перед подъёмом я так и не уснул – просто лежал в палатке. Сеть не ловит, боишься разрядить телефон и пауэрбанки – пришлось просто несколько часов смотреть в потолок. Проскакивала мысль: «Нахер мне все это надо?» Но она только созревала.

Наконец-то наступило 2 часа ночи. Мы приходим в общую зону. Нам дают сухофрукты, какую-то еду с сахаром, сладкий чай. Уже, кстати, стало не просто прохладно, а прямо холодно. Гид говорит: «Палки держим в руках, идем с ними. Фонари на лоб, их включаем».

Идем, а там одни камни. Это реально уже скалолазание, а не поход. И я начал ныть – за это поведение мне очень стыдно.

У меня есть позиция в жизни: когда что-то идет не так, вопросы прежде всего задавать себе. А здесь у меня начиналась практически истерика: «#####, зачем мы это делаем, да что за херня, почему так тяжело…»

Я сначала сказал: «Может, я спущусь в лагерь, а вы без меня идите?» Дядя сразу заявил: «Если ты не пойдешь, то и я не пойду». А я вижу, что ему тяжелее, но он молчит, терпит, идет. Это меня как-то удерживало в адеквате, но вскоре я начал натурально бредить.

«Артем, а если сейчас встану и ноги откажут? Сюда прилетит вертолет, чтобы меня эвакуировать и спустить вниз?» Не то чтобы я всерьез хотел его вызывать, но мне было бы проще, если бы я знал, что такая опция существует.

Гид улыбнулся и сказал, что такой опции нет. А я не видел, что тут вообще смешного. Истерика постепенно переходила в панику. Я не понимал, что будет, если ноги онемеют. Я что, прямо тут в камнях останусь?

В итоге я просто остановился.: «Все, я больше не могу». Время 5 или 6 утра – еще часа три до вершины. Я даже успокоился: «Артем, вы меня извините. Давайте я прямо тут сяду и буду вас ждать обратно».

К счастью, гид на опыте. Он достал сникерс и сказал: «Поешь и все будет нормально». Я съел – и все изменилось. Никак не мог представить такой быстрый эффект от батончика. Передо мной реально открылась новая жизнь, появились силы, мозги стали по-другому работать. Вот как влияет скачок глюкозы в крови на человека в такой ситуации.

Я расцвел заново и попер наверх. И даже всех обогнал.

Как страх, паника и раздражение переросли в главную эйфорию в жизни

После камней начался снег. Сначала казалось, что это спасение, но на самом деле не совсем. Подниматься с кошками и палками – тоже непростая задача. Но радовало, что ты уже видно вершину. Понимаешь, что она рядом.

Плюс ты видишь людей на вершине. И осознаешь, что они это сделали, что это реально. И что ты тоже сделаешь – осталось совсем чуть-чуть. Это тоже придало кучу внутренних сил.

Я себе сказал: «Нобель, ты не имеешь права остановиться. Даже если ноги онемеют, ты на руках должен доползти».

Очень трудно. Дышать тяжело, карабкаться тяжело, холодно, снег, ветер. Я, дядя, люди, кто параллельно с нами поднимался, – всем дико трудно. Но когда мы поднялись на самую вершину, на 5200, я забыл вообще обо всем.

Обо всех проблемах, заботах, сложностях. Я начал кричать, орать, плакать, смеяться. Скакал и прыгал – мне было абсолютно все равно, кто там что подумает. Момент абсолютного счастья. Ощущение эйфории.

Я не знаю, как это описать словами. И можно ли вообще передать. Потому что это невероятные чувства. Таких никогда не испытывал.

Наверное, это пока самая большая эйфория в жизни.

Час назад ты был без сил и все проклинал, а теперь орешь, радуешься, пляшешь, то смеешься, то плачешь. Звонишь родителям, невесте, друзьям и вообще всем.

Мысли такие: «#####, ######, как же это круто!»

Когда смотришь на Арарат из Армении, он выглядит очень величественно и красиво. А когда находишься наверху, этого уже не понимаешь. Ты в целом не особенно понимаешь, где ты. Вокруг туман и другие горы – Еревана оттуда не видно.

Правда, после всех радостей приходит осознание, что теперь спускаться. А ты уже начинаешь планировать вкусный ужин, душ, удобную кровать. Но для этого надо проделать большой путь.

Спускаться – куда сложнее, чем подниматься. У меня потом все очень сильно болело. Не представляю, как далось дяде. Был момент, когда он даже упал. Я испугался, как бы он ногу не сломал, но обошлось.

У самого была ситуация, когда с трудом сохранил равновесие.

К обеду мы спустились на 4200, поели. Могли остаться поспать, но уговорили гида спуститься одним днем. Не хотели ночевать еще раз в этих палатках с воющими собаками, а хотели поскорее в цивилизацию.

Дальше мы дошли до 3200. И появилась опция уехать на грузовике. Конечно, отказаться от нее невозможно. Приехал самосвал, дядя сел в кабину, а я в открытый кузов. Как же было потрясающе там ехать!

Когда доехали и заселились в отель, у меня был самый долгожданный в жизни душ. Я стоял под ним минут 40 и думал, что это был сон. Но я очень собой гордился: «Чувак, ты это сделал!»

Я себя проверил и сумел эту историю победить. Кстати, с дядей мы продолжили правильно питаться. Взяли кучу мяса и шашлыка, но без гарнира. Пили вино и радовались ощущению выполненного долга.

Тогда мы друг другу сказали: «Все, больше такого опыта нам не надо».

А сейчас посматриваем маршрут Camino de Santiago – знаменитый пеший поход на северу Испании, горы тоже есть, но путь попроще. Ходишь по испанским деревням, где все гораздо инфраструктурнее и комфортнее.

* * *

Я ни на секунду не пожалел, что затеял восхождение на Арарат. Иногда надо себя проверять и испытать. И получать такие разные эмоции.

Это незабываемо.

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Фото: Aleksey Smyshlyaev, Bildverlag Bahnmüller, GTW, Daniel Kreher/Global Look Press ; личный архив Нобеля Арустамяна