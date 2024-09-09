«Бла бла бла», «Замолчите». Нико быстро удалил пост, в котором не сдержался на фанатов «Барсы»

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс, похоже, поиздевался над болельщиками «Барселоны» после матча со Швейцарией (4:1) в Лиге наций УЕФА.

Вингер «Атлетик Бильбао» провел не самый удачный матч: не оформил ни одного голевого действия и был заменен на 59-й минуте. А потом еще подвергся насмешкам от фанатов «Барсы». Но ответил постом, где написал «Бла бла бла» и добавил эмодзи «Замолчите».

Нико быстро удалил твит, встретив много критики.

22-летний Уильямс провел отличный Евро и был близок к переходу в «Барсу», но трансфер не состоялся. В четырех турах Ла Лиги у испанца так же ни одного голевого действия.