«Ривер Плейт» – самый посещаемый клуб мира. 80+ тысяч даже на аутсайдерах

Вау.

До сих пор нет даты Финалиссимы – матча между Аргентиной и Испанией, победителями Кубка Америки и Евро. Не знаем и место проведения.

Аргентина предлагает свой вариант – «Монументаль», 80-тысячный дом «Ривер Плейта». Самый посещаемый стадион на планете, самый крупный в Южной Америке!

На «Ривер Плейт» ходят больше, чем на «Дортмунд»!

Возглавляет топ посещаемости не дортмундская «Боруссия», как можно было подумать. И вообще не европейский клуб, хоть их и восемь в топ-10.

84 567 – официальная вместимость стадиона «Монументаль».

«Дортмунд» – на втором месте. В топе всего две команды не из Европы – как раз «Ривер» и иранский «Трактор», играет в Тебризе на «Ядегар-э Эмаме».

Еще факт: за последние два года лишь два домашних матча «Ривера» не отметились аншлагом. Так, в феврале 2023-го с «Арсеналом Саранди» пришло 82 тысячи. Ноябрь – матч с «Институто», там вообще пришло всего 50 тысяч. Был последний тур, ничего не решалось.

Возможно, вас интересует, где «Бока Хуниорс». Все просто: «Бомбонера» вмещает 57 тысяч зрителей – всегда под завязку, но у исторических соперников помощнее.

Легендарный «Монументаль»: однажды пришло вообще 120 тысяч

«Монументаль» – великий стадион. Его первые очертания появились аж в 1936-м: президент Антонио Веспучио Либерти выкупил участок земли в районе Бельграно, еще часть земли подарил городской муниципалитет.

Через два года строительство завершилось, на матч открытия с уругвайским «Пеньяролем» пришло 120 тысяч зрителей. Да-да, в четыре раза больше официальной вместимости стадиона в тот момент – хозяева выиграли со счетом 3:1.

Окончательно стадион достроили лишь в 1958-м – при президенте Энрике Пардо и после того, как «Ривер» продал в «Ювентус» Омара Сивори за 10 млн песо.

Перед аргентинским ЧМ-1978 выделяли огромные средства на модернизацию стадионов. В их число попал «Монументаль». «Риверу» дали кредит на полную реконструкцию – так вместимость возросла до 85 тысяч.

С тех пор «Монументаль» часто меняли: вместимость то увеличивалась, то уменьшалась – последний раз реконструировали как раз в 2023-м.

Фото: Gettyimages.ru /Tomas Cuesta, Marcelo Endelli; commons.wikimedia.org