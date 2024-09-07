🤩 Джорджина – звезда Венецианского кинофестиваля. Девушка Роналду окончательно вышла из тени Криштиану? 🤔

Пассия Криштиану Роналду все чаще выходит в люди» без своего 39-летнего парня.

Джорджина Родригес стала настоящей звездой на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Знатоки оценят белое платье от Oscar de la Renta.

Кстати, бренд работает и на массового покупателя, но цены... Не кусаются, а режут бензопилой. Смотрите сами .

А мы полюбуемся Джорджиной.

И много бабочек.

«Мы тоже люди из крови и плоти», – парадоксальные слова этой прекрасной богини.

Кто угодно, но не ты, Джорджина. О, Джорджина!

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🤨 Говорите, Роналду – король ЛЧ? Ха! Он даже не в тройке. Месси – лидер, с огромным отрывом