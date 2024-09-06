🤨 Говорите, Роналду - король ЛЧ? Ха! Он даже не в тройке. Месси - лидер, с огромным отрывом 🤯

В последнее время можно часто услышать, что Криштиану Роналду - король Лиги чемпионов.

Совсем недавно португалец получил специальный приз, как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов. На его счету 140 голов в 183 матчах. У Лионеля Месси на девять мячей меньше.

Роналду семь раз становился лучшим бомбардиром сезона Лиги чемпионов - больше, чем любой другой игрок.

Криш - лучший бомбардир. Никто и не спорит. Но он точно не лучший игрок в истории турнира. Если взять среднюю оценку за все матчи (с дебюта Роналду), то португалец окажется лишь на четвертой строчке.

А вот лидер абсолютно безоговорочный.

Между первым и вторым местом разница больше, чем между вторым и десятым.

Но есть вопросы.

💭 «Этот рейтинг сфальсифицирован».

💭 «УЕФА все понимают, но они просто должны усладить арабских шейхов».

💭 «Иньесты нет даже в десятке».

💭 «Думаю, Ямаль скоро станет третьим».