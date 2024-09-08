Тренер Ирландии – творец Исландии-2016. Где он был после той сенсации?

Выбирал экзотику.

У сборной Ирландии новый тренер – Хеймир Хадльгримссон стартовал с поражения от Англии Ли Карсли (0:2).

Именно Хадльгримссон вместе с Ларсом Лагербеком создал Исландию-2016 – команду, которая влюбляла в себя.

Последние восемь лет вышли максимально продуктивными для исландца – сменил несколько континентов и даже был близок к РПЛ.

Судил матчи шестиклассников на родном острове сразу после ЧМ в России

Хадльгримссон покинул сборную Исландии после блеклого ЧМ-2018: благодаря ничьей с Аргентиной (1:1) набрали одно очко в трех матчах. Весомый повод для ухода Хеймира, работавшего в одиночку после ухода Лагербека в Норвегию в 2016-м.

Хотя в остальном все складывалось неплохо: с Хадльгримссоном Исландия достигла самого высокого места в своей истории в рейтинге ФИФА – 18-го. Провал на ЧМ-2018 все перечеркнул – тренер сам попросил об отставке.

После вылета с турнира он сразу отправился в Исландию и под проливным дождем отсудил матчи чемпионата шестиклассников на родном острове Хеймаэй в архипелаге Вестманнаэйяре.

С радостью фотографировался с игроками.

Хадльгримссон не просто так отправился именно туда: тогда он работал на Хеймаэй дантистом. Это единственный обитаемый остров архипелага. Население – всего 4 тысячи человек.

Проигрывал в Катаре «Аль-Садду» Хави и долго держался в команде, поменявшей пять тренеров за полтора года

Тренер отдыхал несколько месяцев и в декабре 2018-го подписал контракт на полтора года с катарским «Аль-Араби». Во всех трех сезонах при Хадльгримссоне «Аль-Араби» финишировал в середине таблицы: дважды – седьмым, еще раз – шестым.

Есть и положительные итоги: в 2020-м тренер вывел команду в финал Кубка Эмира Катара – впервые с 1994-го. Правда, там уступили 1:2 «Аль-Садду» Хави. Единственный гол забил полузащитник Арон Гуннарссон: тот самый бородач из сборной Исландии! Он перешел вскоре после Хадльгримссона и задержался на два сезона дольше – с 2024-го в исландском «Торе» из второй лиги.

«Аль-Садд» вставал на пути Хадльгримссона и в другом турнире: во втором сезоне разгромил 4:0 в финале Кубка катарской лиги, тоже под руководством Хави. Плюс стабильно финишировал выше в таблице и отбирал у «Аль-Араби» очки.

В итоге с Хеймиром не продлили контракт – провел в Катаре два с половиной года и ушел в 2021-м. Хотя и это впечатляет, если знать контекст: в середине 2010-х «Аль-Араби» настолько часто менял тренеров, что исландец стал аж пятым за полтора года.

Мог поработать в «Ростове» после ухода Карпина. Хадльгримссон был не против, но не сложилось

В 2021-м Валерий Карпин покинул «Ростов» ради сборной России, среди возможных сменщиков рассматривали в том числе Хеймира, у которого как раз истек контракт с «Аль-Араби». По информации Eurostavka, тренер ранее неоднократно прилетал в Ростов, чтобы посмотреть на исландских игроков, выступавших в команде. Туда заезжали Рагнар Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон и Сверрир Ингасон.

Сам Хеймир намекнул, что не прочь поработать в РПЛ: «Не знаю, насколько правдива эта информация, но, безусловно, «Ростов» – интересный для меня клуб. Я знаком с «Ростовом», там выступали исландские футболисты. Мне нравится этот город, сам клуб, я знаком с некоторыми людьми из менеджмента, и это хорошие люди.

Мне было бы интересно, но я не знаю, являюсь ли претендентом на пост главного тренера на самом деле. Никто со мной не связывался, но в «Ростове» наверняка знают, что у меня закончился контракт с «Аль-Араби», и я доступен».

В итоге клуб сменил сразу несколько временных тренеров. Меньше чем за год сразу троих: Юрия Семина, Заура Тедеева и Виталия Кафанова. В марте 2022-го вернулся Валерий Карпин, с тех пор совмещающий работу в «Ростове» с постом главного тренера сборной России.

А сам Хеймир в 2022-м принял сборную Ямайки.

Вел Ямайку на ЧМ-2026 и провалился на Кубке Америки. Ругался с федерацией из-за поиска игроков с корнями в Англии и игнора своих

После ухода из «Аль-Араби» Хадльгримссон не работал больше года и в сентябре 2022-го возглавил сборную Ямайки. Его брали под амбициозную цель – выход на ЧМ-2026.

Поначалу получалось так себе: первую победу Хеймир одержал спустя почти год – в июне 2023-го над Тринидадом и Тобаго (4:1). Хотя в остальных матчах провалились только против Аргентины – домашние 0:3.

Статистически два года прошли неплохо: за время работы Хадльгримссона команда поднялась с 64-го на 53-е место в рейтинге ФИФА и выиграла 11 из 27 матчей. Плюс 6 ничьих и 9 поражений, три из которых – на последнем Кубке Америки. Команда проиграла все матчи турнира, причем шансы зацепить очки были только с Мексикой: уступили 0:1 и даже забили, но гол отменили из-за офсайда. Остальные результаты – 1:3 от Эквадора и 0:3 от Венесуэлы.

В других турнирах результаты получше: в отборе на ЧМ-2026 Ямайка идет на втором месте в группе после побед над Доминиканской республикой и Доминикой: стопроцентный результат из конкурентов пока только у Гватемалы.

В местной футбольной федерации заявили, что уход Хадльгримссона не связан с результатами на Кубке Америки, все из-за личных причин: Хеймир соскучился по Исландии за два года на карибском острове.

Расставание назревало: под конец работы Хадльгримссон уже не жил на Ямайке постояннои приезжал только на матчи сборной. Медиа также писали, что Хеймиру не нравились попытки федерации привлечь игроков из Англии с ямайскими корнями вместо того, чтобы обратить внимание на игроков из местного чемпионата.

В итоге не договорились, провал на Кубке Америки стал последней каплей.

Для Ирландии Хадльгримссон был кандидатом №1 из-за опыта крупных турниров. Некоторые назвали выбор «шоком»

Ирландия искала тренера с ноября 2023-го после увольнения Стивена Кенни, провалившегося в отборе на Евро-2024. Четвертое место в группе из пяти не впечатлило, ниже финишировал лишь Гибралтар. Команду временно подхватил бывший защитник «МЮ» Джон О’Ши, а федерация занялась поиском тренера.

Первым делом подумали про нынешнего тренера Англии Ли Карсли и в январе связались с ним, но дальше переговоров дело не пошло. Кандидатов было много: говорили про Густаво Пойета (сборная Греции), Роя Кина (не работает с 2019-го), Нила Леннона (на тот момент был без клуба с 2022-го, в этом мае возглавил бухарестский «Рапид»).

Среди вариантов упоминался даже тренер Грузии Вилли Саньоль, который позже впечатлил всех на Евро-2024. В итоге назначили Хадльгримссона, как раз ушедшего из сборной Ямайки.

Директор футбольной федерации Ирландии (FAI) Марк Кэнхэм все объяснил: «Мы определили Хеймира как кандидата номер один, его способности и опыт соответствуют нашим критериям. Не только у него есть значительный опыт на международном уровне с двумя сборными, но, что очень важно, он также участвовал в крупных международных турнирах и поднимал команды в мировом рейтинге ФИФА».

Не все одобрили: The Guardian назвала выбор ирландцев «шоком». Другие медиа вспоминают время тренера в сборной Исландии и ждут того же от Ирландии.

В дебюте Хадльгримссон уступил 0:2 Англии, которую еще 8 лет назад выбивал с Евро-2016. Выводы будут делать уже по следующим матчам: ожидания высокие.

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Фото: IMAGO/James Crombie, imago sportfotodienst/Global Look Press ; East News /KARIM JAAFAR / AFP, PASCAL GUYOT / AFP; Gettyimages.ru /Ethan Miller