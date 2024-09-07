В чем секрет Пепа? Родри назвал уникальное качество тренера

Родри провел великолепный сезон, по итогам которого испанец получил номинацию на «Золотой мяч». За свои успехи опорник «Сити» благодарит Пепа Гвардиолу.

Перед трансфером в «Ман Сити» Родри спрашивал о тренере у соотечественника – Серджи Бускетса:

«Прежде чем согласиться на переход в «Сити», я говорил с Бускетсом, и он сказал мне: «Пеп? Он сделает из тебя лучшего игрока. Но он никогда, никогда, никогда не перестанет давить на тебя. Он ни за что не даст тебе расслабиться, для него ты никогда не будешь идеален». Под руководством Пепа Серджи достиг невероятного успеха, так что я ему доверился и не прогадал».

Родри раскрыл секрет успеха Гвардиолы:

«На мой взгляд, уникальность Пепа заключается в том, что он всегда на шаг впереди. Он меняет игру до того, как она изменится сама. Он никогда не будет удовлетворен тем, что все остается так, как было в прошлом сезоне. Ведь соперники всегда будут анализировать вашу минувшую кампанию. Нельзя выиграть четыре титула Премьер-лиги подряд, стоя на месте. Ты либо заново изобретаешь себя, либо умираешь».

Полузащитник надеется, что после победы «красной фурии» на чемпионате Европы «Золотой мяч» достанется испанцу. Букмекеры называют главным фаворитом на награду Винисиуса, но шансы есть у самого Родри и его товарища по сборной – Дани Карвахаля.

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