💥 Сегодня станут известны номинанты на «Золотой мяч». У нас есть фаворит. И это не Винисиус 👀

Сегодня мы узнаем претендентов на премию «Золотой мяч». Впрочем, вряд ли вы увидите там что-то удивительное.

Долгое время фаворитом на премию считался Джуд Беллингем, потом его сменил партнер по «Реалу» Винисиус. Но кажется, что все забыли еще про одного героя сезона.

Родри - лучший, даже если взять статистические показатели.

Средний рейтинг испанца за матч существенно выше, чем у Винисиуса.

Есть ощущение, что нападающему «Реала» «вручают» трофей только бразильцы и фанаты клуба.

💭 «Надеюсь, что победит Винисиус».

💭 «Отдайте Месси. Он Копу выиграл».

💭 «Жду Эрлинга Холанда в списке».

💭 «Родри».

💭 «Приз выиграет Винисиус или Беллингем, но Родри и Карвахать заслуживают его больше».