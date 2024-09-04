💥 Сегодня станут известны номинанты на «Золотой мяч». У нас есть фаворит. И это не Винисиус 👀
Сегодня мы узнаем претендентов на премию «Золотой мяч». Впрочем, вряд ли вы увидите там что-то удивительное.
Долгое время фаворитом на премию считался Джуд Беллингем, потом его сменил партнер по «Реалу» Винисиус. Но кажется, что все забыли еще про одного героя сезона.
Родри - лучший, даже если взять статистические показатели.
Средний рейтинг испанца за матч существенно выше, чем у Винисиуса.
Есть ощущение, что нападающему «Реала» «вручают» трофей только бразильцы и фанаты клуба.
💭 «Надеюсь, что победит Винисиус».
💭 «Отдайте Месси. Он Копу выиграл».
💭 «Жду Эрлинга Холанда в списке».
💭 «Родри».
💭 «Приз выиграет Винисиус или Беллингем, но Родри и Карвахать заслуживают его больше».
Карвахаль будет самым заслуженным победителем этой награды)
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Если там такой бред, как беспроигрышные серии в ПЛ, то можно еще придумать что-то. Например, чья команда победила в ЛЧ в очной встрече. Непобедимые ахахахах