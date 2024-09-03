Гвардиола не хочет, чтобы Винисиус или Белингем выиграли «Золотой мяч»: причина очевидна

Имя следующего обладателя «Золотого мяча» будет объявлено в Париже 28 октября. Номинанты на трофей будут объявлены 4 сентября.

Главными фаворитами на данный момент считаются игроки «Реала» - Джуд Белингем, Винисиус Жуниор, Дани Карвахаль. Большие шансы также у Родри из «Сити».

На пресс-конференции Пеп Гвардиола назвал своего фаворита. По его мнению, ни Винисиус, ни Беллингем не будут фаворитами в борьбе за награду.

«Я был бы очень рад, если бы один из наших игроков выиграл «Золотой мяч». Это очень много значит для игроков, поэтому я был бы очень счастлив. Родри заслуживает «Золотой мяч», но, возможно, его заслуживает и кто-то другой. Люди будут голосовать.

У Родри был не только один отличный сезон, у него было много отличных сезонов. В прошлом сезоне он был очень, хорош в АПЛ, хорош на чемпионате Европы», — сказал Гвардиола.

Есть ли шанс у Родри выиграть награду, учитывая, что он играет на позиции опорника? Как известно, чаще всего награда достается атакующим игроками, которые много забивают и ассистируют.