Что, уже уходите? Боули и другие акционеры в ближайшее время могут покинуть «Челси»

В 2022 году Тодд Боули и соучредитель компании Clearlake Бехдад Эгбали возглавили сделку по поглощению «Челси». Они заплатили за клуб 4,25 млрд фунтов.

Приход новых совладельцев болельщики клуба встретили очень неоднозначно. Они не верили в то, что эти люди готовы вкладывать в него финансы и будут вести себя активно на трансферном рынке.

Сегодня появилась информация о том, что Боули и другие высокопоставленные члены совета директоров «Челси» рассматривают возможность ухода из клуба.

Как утверждает Bloomberg , отношения между Эгбали и Боули сильно ухудшились. Это привело к тому, что основные акционеры «Челси» хотят пересмотреть свой вклад во владение командой.

Clearlake владеет более чем 60% акций «Челси», а Боули наряду с американским бизнесменом Марком Уолтером и швейцарским миллиардером Хансйоргом Уиссом − остальными. Еще в прошлом году источники утверждали, что после первого трудного сезона Тодд сокращает участие в делах клуба.

По словам собеседников, и Clearlake, и Боули по-прежнему привержены клубу и руководству им на профессиональном уровне. Боули, представители Clearlake и лично Эгбали отказались от комментариев. Представитель «Челси» не предоставил комментариев.