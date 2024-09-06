🧨💥О боже... Сан-Марино выиграло первый официальный матч в истории. Просто посмотрите на их реакцию 🥹

Историческое событие произошло в первом круге очередного турнира Лиги наций.

900... Ой, 144 матча Сан-Марино не могло победить, даже в товарищеских играх. Последний (и единственный) успех был 20 лет назад.

Сегодня футбольные карлики играли со своими коллегами из Лихтенштейна. Единственный гол в матче забил Нико Сенсоли из итальянской серии D.

Ожидаем пополнение в ряду стоящих мемов.

Напомним, население Сан-Марино составляет 33 тысячи человек.