10 главных матчей этой международной паузы

Не только сборная России.

В эту паузу на матчи сборных Россия устраивает турне по Азии, где встретится с Вьетнамом и Таиландом. В мире и без этого хватит топ-афиш. Мы собрали для вас лучшие.

Сербия – Испания

Лига наций. 5 сентября, 21:45

Самая яркая команда чемпионата Европы против одной из самых бледных. Бесконечные навесы против перепасовок и вертикальных атак. В клубе мы в этом сезоне все-таки не увидим связку Нико Уильямса и Ламина Ямаля – насладимся ей в сборной.

Португалия – Хорватия

Лига наций. 5 сентября, 21:45

Дуэль двух команд с опытными лидерами: Криштиану Роналду против Луки Модрича. И португальцы, и хорваты неудачно выступили на Евро – теперь необходимо показать, что провал был лишь случайностью.

Дания – Швейцария

Лига наций. 5 сентября, 21:45

Дерби красных флагов с белыми крестами. Датчане и швейцарцы – две не суперзвездных, но традиционно очень крепких европейских сборных. К тому же после Евро у Дании сменился тренер – посмотрим, что он придумает против швейцарских комбинаций.

Франция – Италия

Лига наций. 6 сентября, 21:45

Самая статусная вывеска этого слота Лиги наций. Хотя проблем у команд хватает: Франция дошла до полуфинала чемпионата Европы, но собрала много критики даже на родине – Дешам так и не нашел баланс по ходу турнира. А Италия и вовсе нормально сыграла только против Албании. Посмотрим, кто быстрее оправился от неудач Евро-2024.

Бразилия – Эквадор

Квалификация ЧМ-2026. 7 сентября, 04:00

Сборная Бразилия заваливает отбор на ЧМ-2026 – пока что три поражения в первых шести матчах и шестое место (последнее, дающее право на выход на чемпионат мира). Эквадор сейчас идет на пятом – принципиальный матч.

Германия – Венгрия

Лига наций. 7 сентября, 21:45

Сборная Венгрии за последние годы стала для немцев принципиальным соперником – до Евро-2024 Германия не побеждала три матча подряд (две ничьих и поражение). Еще один повод посмотреть – обновленная сборная Германии без Нойера, Мюллера, Крооса и Гюндогана. Зато с идеями Юлиана Нагельсманна.

Швейцария – Испания

Лига наций. 8 сентября, 21:45

Со Швейцарией на Евро-2024 не было просто ни немцам, ни англичанам – и при этом они играли очень симпатично. Проверим, как с командой Мурата Якина справятся испанцы.

Франция – Бельгия

Лига наций. 9 сентября, 21:45

Обновление сборной Бельгии имени Доменико Тедеско продолжается: Тибо Куртуа отказался играть за национальную команду, Ромелу Лукаку тоже попросил его не вызывать, чтобы набрать форму в «Наполи». Хорошо хоть Кевин Де Брюйне приедет. Посмотрим, как новые лидеры (Амаду Онана, Жереми Доку, Лои Опенда) справятся против Франции.

Нидерланды – Германия

Лига наций. 10 сентября, 21:45

Классика европейского футбола. Сейчас тоже круто: Ван Дейк против Фюллькруга, Гакпо против Мусиалы, Киммих против Рейндерса, Нагельсманн против Кумана. Это мы смотрим.

Колумбия – Аргентина

Квалификация ЧМ-2026. 10 сентября, 23:30

Повторение финала Копа Америка-2024 и встреча первой и третьей команд южноамериканского отбора ЧМ-2026. К тому же не глубокой ночью.

Фото: Gettyimages /Maddie Meyer / Staff, Stuart Franklin / Staff, Carl Recine / Staff, Alex Grimm / Staff, Pedro Vilela / Stringer, Alexander Hassenstein / Staff; IMAGO/Joao Bravo / SPP, Petter Arvidson/Keystone Press Agency, Tom Weller/dpa/Global Look Press