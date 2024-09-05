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Низкорослые игроки, бывший нападающий «Ман Сити», аналоги ЦСКА, «Локо» и «Динамо»: это футбол Вьетнама и Таиланда

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Гид по местному футболу.

Сборная России открывает для себя новые точки на карте – повод рассказать о футбольных системах Вьетнама (матч – 5 сентября) и Таиланда (7 сентября).

Вьетнам против Таиланда – это принципиальное дерби

Сразу два матча российской сборной в Ханое – часть «Турнира трех наций», который существует уже 20 лет. Мы подробнее рассказывали о нем в отдельном материале.

Исторически сборные Таиланда и Вьетнама считаются сильнейшими в регионе. Таиландцы сейчас в рейтинге ФИФА 101-е, вьетнамцы – 115-е, другие команды Юго-Восточной Азии еще ниже: например, Индонезия и Малайзия – 133-134-е, Филиппины – 147-е, Сингапур – 161-й.

Соперничество зародилось в 1956 году, когда сборная еще Южного Вьетнама обыграла Таиланд (2:1). С тех пор команды провели 55 матчей: 23 победы за вьетнамцами, 21 – за таиландцами и 11 ничьих.

Правда, практически все победы вьетнамцев случились до середины 1970-х – и связаны с командой Южного Вьетнама, которая входила в ФИФА и АФК. Сборная Северного Вьетнама тоже существовала, но жила в изоляции и играла с командами из соцблока – например, прямо во время войны принимала Кубу.

В 1976 году Вьетнам объединился – на условиях Севера, но в ФИФА страна осталась правопреемницей Юга, так как северная часть страны не входила в организацию. Из-за серии войн и международной изоляции реинтеграция в мировой футбол заняла длительное время: первый матч объединенная сборная провела только в 1991-м.

И с тех пор Вьетнам одержал лишь три победы над Таиландом при 16 поражениях. Сейчас соперничество наиболее остро воспринимается именно вьетнамцами, так как Таиланд считается главной футбольной силой региона.

Таиланд доминирует в чемпионате региона, но Вьетнам заходил дальше на последних Кубках Азии

Таиланд – самая титулованная команда чемпионата АСЕАН, турнира для стран Юго-Восточной Азии, который проводится раз в два года. Таиландцы выиграли четыре из пяти последних турниров, а пятый забрал как раз Вьетнам.

Всего у Таиланда семь трофеев и еще три финала. У Вьетнама четыре финала, два из которых успешны. Здесь вьетнамцы уступают даже Сингапуру, у которого четыре золота. 

А вот на Кубке Азии Вьетнам заходит дальше Таиланда. 

Если не считать бронзу домашнего турнира-1972, таиландцы преодолели групповой этап только в двух последних розыгрышах – в 2019-м и 2024-м, когда вылетали уже в 1/8 финала (в этом году их выбил Узбекистан – 2:1). Вьетнамцы часто вообще не квалифицируются, но если уж попадают, то обычно выстреливают получше: в 2007-м и 2019-м доходили до четвертьфиналов.

От чемпионатов мира обе сборные далеко: хотя и доходили до третьего (финального) раунда квалификации, но занимали там последние места в группах. Вьетнам впервые так приблизился к ЧМ перед последним турниром 2022 года.

На ЧМ-2026 обеих сборных тоже не будет: остановились во втором раунде – Таиланд пропустил дальше Южную Корею и Китай (китайцы выше только из-за гола в личной встрече – 1:2, 1:1), а Вьетнам – Ирак и Индонезию.

Таиланд тренирует японец, Вьетнам – кореец. Тюкавин оценивается дороже, чем обе сборные вместе взятые

Таиланд и Вьетнам – команды без звезд. Весь состав вьетнамской сборной – игроки из местного чемпионата, за исключением 29-летнего Нгуена Конг Фыонга из японской «Иокогамы». Оттянутого нападающего с ростом 168 сантиметров, конечно, прозвали вьетнамским Месси.

Кстати, это средний рост вьетнамского мужчины (у женщин – 156 см). Вьетнамцы исторически считаются одной из самых миниатюрных наций – и это они еще подросли на 3-5 см за последние десятилетия за счет улучшения качества жизни. У футболистов средний рост повыше, но 4-5 игроков ниже 170 см на поле можно встретить регулярно.

Самый дорогой игрок нынешней сборной Вьетнама – 31-летний вратарь Филип Нгуен (оценивается Transfermarkt в 550 тысяч евро). Он же и самый высокий – аж 192 см. Но не удивляйтесь – мама Филипа чешка, он родился в Чехии и играл там до 2023 года.

На втором месте по росту, кстати, вратарь вьетнамско-русского происхождения – Лев Данг (189 см).

Средний рост тайцев ненамного выше, но у них есть несколько защитников со 190+. И да, дело тоже в смешанном происхождении: Элиас Дола родился в Швеции, Джонатан Кхемди вырос в Дании. Скандинавцев тайского происхождения в сборной хватает: защитник датского «Оденсе» Николас Микельсон не добрался до главной сборной Норвегии, хотя выступал за все команды до U-21.

Самый дорогий тайский игрок прямо сейчас – 22-летний вингер Супханат Муэанта (оценивается в 800 тысяч евро), выступающий на правах аренды за бельгийский «Левен». Это местный Ламин Ямаль – самый молодой автор голов в истории тайской Лиги 1 (15 лет и 9 месяцев) и азиатской ЛЧ (16 лет и 8 месяцев).

Главная легенда нынешней тайской сборной – 36-летний нападающий Тирасил Дангда. У него 128 матчей за сборную – второй показатель в истории (рекорд – 134). В них он забил 64 гола – третий результат (рекорд – 71). А еще Тирасил лучший тайский бомбардир местного чемпионата – наколотил 143 гола, впереди только два бразильца со 159 и 144 мячами.

Сейчас Дангда заканчивает в Таиланде, но в его карьере были неожиданные маршруты: в 2007-м подписал контракт с «Ман Сити» – помогло то, что тогда клуб купил тайский бизнесмен. Из-за проблем с разрешением на работу его отдали в аренду в швейцарский «Грассхоппер», но он и там не добрался до основы. А вскоре «Сити» продали шейхам, и Дангда вернулся на родину. Но не оставил попыток закрепиться в Европе: ездил на просмотры в «КПР», «Атлетико», «Хетафе» и в 2014-м все же отправился в аренду в «Альмерию». Там ему доверили только шесть матчей, после чего он поиграл еще в Японии.

В японском чемпионате сейчас играют несколько таиландских сборников, но в целом суммарная стоимость состава Таиланда (как и Вьетнама) не доходит до 7 млн евро. Для сравнения: один Матвей Сафонов – 20 млн, а Константин Тюкавин оценивается в 16 млн. 

С ноября 2023-го Таиланд тренирует японец Масатада Исии – перед тем как возглавить сборную, он поработал в двух местных клубах.

А Вьетнам (причем и взрослую, и молодежную сборную) тренирует кореец Ким Сан Сик, который в этом году сменил француза Филиппа Труссье. Ким ранее работал только в корейском «Чонбук Хендэ Моторс», а больше известен по игровой карьере: ездил со сборной на ЧМ-2006, Олимпиаду-2000 и дважды брал бронзу на Кубках Азии.

Клуб из Таиланда дважды побеждал в ЛЧ, а во Вьетнаме есть свои ЦСКА, «Локо» и «Динамо». Еще там играет россиянин

Чемпионаты Таиланда и Вьетнама проводятся по системе осень-весна, причем у вьетнамцев сезон начнется только в середине сентября. 

Главный клуб Таиланда – 10-кратный чемпион «Бурирам Юнайтед», который не отдает титул уже три сезона подряд и лидирует сейчас. Это не столичный клуб, а команда из одноименного Бурирама, что в переводе означает «город счастья». 

В Лиге чемпионов «Бурирам» добирался только до четвертьфинала, а вот «Тай Фармерз Банк» дважды побеждал в турнире в середине 1990-х. Правда, этот клуб не пережил азиатский финансовый кризис и в 2001-м исчез. В 2003-м бангкокский «БЭК Теро Сасана» тоже доходил до финала ЛЧ, но проиграл.

У вьетнамцев таких успехов в азиатских клубных турнирах нет. Здесь футбол напоминает хорошо знакомую нам систему: самая титулованная команда Северного Вьетнама (13 титулов) и объединенного (6)  – это армейский клуб «Тхеконг», а первым чемпионом после объединения страны стал железнодорожный «Зыонгсат» – местный «Локомотив».

Долгое время главным соперником «Тхеконга» был «Конган Ханой», представляющий столичную полицию. И да, у армейцев красные цвета, а у «Конган Ханоя» – бело-синие. Но аналог общества «Динамо» на 20 лет прекратил существование – и за это время у «Тхеконга» образовалось дерби с «Ханоем». Это уже другой клуб, у которого, как и у армейцев, рекордные шесть титулов.

Кстати, полиция Ханоя восстановила команду, но уже с красными цветами. Логотип напоминает, что это команда все же из социалистической республики.

В чемпионате Вьетнама 14 команд – и там строгий лимит на легионеров. Разрешены только три иностранца (участникам азиатских турниров можно зарегистрировать еще двоих, но на поле в чемпионате должны быть только три). Почти все слоты заняты бразильцами. 

Однако в регламенте есть лазейка – плюс два слота для иностранцев вьетнамского происхождения. Так за «Хонг Линь Ха Тинь» играет Виктор Ле – 20-летний россиянин, который родился в Москве в семье русской мамы и вьетнамского отца. Виктор воспитанник «Торпедо», в 2021-м поиграл в молодежке ЦСКА.

В чемпионате Таиланда 16 клубов. Лимит свободнее – можно зарегистрировать девять иностранцев, но три из них должны быть из региона АСЕАН и еще один из Азии (АФК). Здесь тоже очень много бразильских игроков, но разнообразия все же побольше.

И результаты получше: чемпион Таиланда получает место в квалификации Лиги чемпионов, тогда как Вьетнам отправляется только во второй по значимости турнир Азии.

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Фото: Gettyimages/Jonathan DiMaggio / Stringer, Pakawich Damrongkiattisak / Stringer, Lintao Zhang / Staff, Linh Pham / Stringer, Apinya Rittipo / Stringer, Minh Hoang / Stringer; Panoramic/Keystone Press Agency, Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

logoСборная Вьетнама по футболу
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logoСборная России по футболу
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logoБурирам Юнайтед
Нгуен Конг Фыонг
Супханат Муэанта
logoТирасил Дангда
Филип Нгуен
Лев Данг
Ким Сан Сик
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АФК