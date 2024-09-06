Лето мечты «Акрона»: выход в РПЛ, новый стадион и фильм

В этом тексте мы, молодые и звонкие, рассказываем, как прошло наше лето. Оно вышло насыщенным, интересным, полным интересных задач и подкинуло пищу для размышлений. Осмысляем и рефлексируем в нашем блоге на Спортсе.

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Выход в РПЛ

Многие мечтают именно так начать лето. Мы обыграли «Урал» в двухматчевом противостоянии, а вторая игра пришлась как раз на 1 июня. Можно было строить какие угодно планы весь сезон, но вся будущая работа решалась в те 90 минут.

В итоге мы и болельщики попрощались с Жигулевском на такой радостной ноте.

Этот момент, запустивший череду изменений, навсегда останется в памяти. О том, что поменялось, расскажем дальше.

Переезд и адаптация на новом стадионе

Из городка рядом с Тольятти мы переехали на стадион в Самару. Клуб прикипел к небольшому, уютному и родному стадиону «Кристалл», но с выходом в РПЛ пришла пора двигаться дальше. В первую очередь переезд обусловлен необходимостью использовать карту болельщика для посещения домашних матчей в новом сезоне.

Для нас это вызов: с одной стороны, есть возможность зацепить новую аудиторию и привить внимание к собственному бренду. С другой — тольяттинцы вынуждены преодолевать существенное расстояние, чтобы добраться до матчей любимой команды. Это неудобство мы решаем бесплатным трансфером до стадиона и обратно для владельцев билетов.

Внешний облик стадиона также стал меняться. Мы договорились с ареной и «Крыльями Советов» о кобрендинге. Например, на фасаде и внутри стадиона появились фотографии наших футболистов. И вообще красно-черных цветов в этой локации стало больше.

Как итог — на первом домашнем матче мы обновили рекорд посещаемости.

Изменившийся состав

После свершившегося выхода в РПЛ у спортивного департамента клуба также увеличился объем работы. Мы понимаем эмоции болельщиков, которые вместе с нами прощались с игроками, достигшими исторического результата. Но нам всем было необходимо двигаться дальше, таков путь спортсменов и клубов.

С тех пор к нам присоединились 15 футболистов: не менее ярких, талантливых и перспективных.

Например, наши балканские полузащитники Стефан Лончар и Алекса Джурасович регулярно попадают в фитнес-топы, которые публикует лига.

Голкипер Александр Васютин провел три матча, в которых команда ни разу не проиграла: помог обыграть «Факел» в Воронеже при пустом стадионе, затащил серию пенальти против бывшей команды – так «Солидарность Самара Арена» увидела первую домашнюю победу «Акрона». Также Александр занес в актив первый матч на «ноль» – с «Ахматом» в Грозном.

В центре обороны образовалась железная связка Родриго Эсковаль – Пауло Витор. Обоим футболистам понадобилось время на адаптацию, но с каждым матчем их действия на поле все увереннее.

В атаке ярко себя проявляет Солтмурад Бакаев, приятно всех удивил молодой талант Арсений Дмитриев , которого тренерский штаб привлек из второй команды.

Также работают на благо команды Максим Кузьмин, Иван Тимошенко, Жилсон Беншимол, Владимир Москвичев, Шерзод Эсанов, Владимир Хубулов, Вячеслав Бардыбахин и Никита Баранок. Конечно, мы находимся в ожидании приезда защитника из Боливии Роберто Фернандеса. Он присоединится к команде после матчей своей национальной команды.

Жизнь на два города

Когда ты клуб из Тольятти, но играешь в Самаре, то обязан уделять внимание жителям двух городов, а еще и области.

За это время мы провели классное мероприятие с нашими партнерами FONBET в Самаре на крыше Станкозавода, одного из самых тусовочных мест города. Мероприятие посетили порядка 500 человек, а развлечения и активности вокруг немного смягчили горечь болезненного поражения от ЦСКА (болельщики смотрели трансляцию этого матча с шикарным видом на Волгу).

Также мы регулярно проводим показы выездных матчей для болельщиков в Тольятти: кинотеатр, пляж, чилл-зона с бассейном – так следить за футболом летом гораздо комфортнее.

Еще в Тольятти появился мурал, посвященный выходу клуба в Российскую Премьер-Лигу. Оцените эту красоту в комментариях, а лучше приезжайте посмотреть лично!

Фильм, сериал, клип

Большому футбольному путешествию – большие форматы. По итогам смены лиги мы вместе с нашими друзьями из RAFL (телеграм-канал «Эстетика русского футбола») выпустили фильм. Съемки велись всю вторую половину сезона 2023/24. Из этого получилась масштабная работа , которую будет интересно со временем пересмотреть старым и новым болельщиками.

Но одно дело выход в РПЛ, другое дело участие в этом турнире. Тут мы решили пригласить нашего хорошего друга Егора Пшеничникова, который фиксировал в видеоформате наш исторический путь в FONBET Кубке России, сейчас же он в качестве режиссера помогает нам со съемками сериала о клубе. Первая серия уже вышла , вторая ожидается 13 сентября, планируем показать ее сначала в тольяттинском кинотеатре, а затем опубликовать в наших социальных сетях. Кстати, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

Такую погруженность в жизнь команды мало кто может себе позволить, но мы стараемся подробно раскрывать все нюансы для наших болельщиков. Нам важно честно рассказывать о происходящем, чтобы обо всем узнавали из первых уст.

Также мы вместе с группой «Золотые Зубы» записали трек и клип . Событие стало заметным в футбольной тусовке, но мы постарались выйти за пределы спортивной аудитории и рассказывали о нем в том числе музыкальным журналистам и критикам. Так, например, мы подружились с Колей Редькиным , которого хотели позвать на свой матч, а теперь он снимает видео для своего блога в нашей футболке.

Первые успехи и косяки. Выводы

Как бы мы ни хотели подойти в идеальном состоянии к новому сезону, внутри коллектива все равно всплывают рабочие моменты, в которых мы находим решения и компромиссы.

Один из наиболее значимых моментов — возможность потери ряда собственных ценностей и принципов в погоне за принятыми в индустрии стандартами.

Клуб уже несколько лет живет со слоганом «Молодой, звонкий», это отражается на наших действиях: рисунки на стенах, ассортимент в магазине, стилистика контента, артисты перед матчами — легко сохранять идентичность в ФНЛ, но в РПЛ тебе приходится конкурировать за внимание широкой аудитории, есть перманентное желание пойти за чем-то массовым, но потом мы вспоминаем за счет чего «Акрон» стал тем, кем является, и возвращаем себя к исходным ориентирам. Ведь для частного, молодого и самобытного клуба очень важно не потерять свое лицо.

Поэтому, оглядываясь на первую часть нашего большого путешествия, мы останемся молодыми и звонкими вне зависимости от обстоятельств и турниров, в которых участвуем.

Фото: fcakron.ru