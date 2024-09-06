Лето мечты «Акрона»: выход в РПЛ, новый стадион и фильм
В этом тексте мы, молодые и звонкие, рассказываем, как прошло наше лето. Оно вышло насыщенным, интересным, полным интересных задач и подкинуло пищу для размышлений. Осмысляем и рефлексируем в нашем блоге на Спортсе.
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Выход в РПЛ
Многие мечтают именно так начать лето. Мы обыграли «Урал» в двухматчевом противостоянии, а вторая игра пришлась как раз на 1 июня. Можно было строить какие угодно планы весь сезон, но вся будущая работа решалась в те 90 минут.
В итоге мы и болельщики попрощались с Жигулевском на такой радостной ноте.
Этот момент, запустивший череду изменений, навсегда останется в памяти. О том, что поменялось, расскажем дальше.
Переезд и адаптация на новом стадионе
Из городка рядом с Тольятти мы переехали на стадион в Самару. Клуб прикипел к небольшому, уютному и родному стадиону «Кристалл», но с выходом в РПЛ пришла пора двигаться дальше. В первую очередь переезд обусловлен необходимостью использовать карту болельщика для посещения домашних матчей в новом сезоне.
Для нас это вызов: с одной стороны, есть возможность зацепить новую аудиторию и привить внимание к собственному бренду. С другой — тольяттинцы вынуждены преодолевать существенное расстояние, чтобы добраться до матчей любимой команды. Это неудобство мы решаем бесплатным трансфером до стадиона и обратно для владельцев билетов.
Внешний облик стадиона также стал меняться. Мы договорились с ареной и «Крыльями Советов» о кобрендинге. Например, на фасаде и внутри стадиона появились фотографии наших футболистов. И вообще красно-черных цветов в этой локации стало больше.
Как итог — на первом домашнем матче мы обновили рекорд посещаемости.
Изменившийся состав
После свершившегося выхода в РПЛ у спортивного департамента клуба также увеличился объем работы. Мы понимаем эмоции болельщиков, которые вместе с нами прощались с игроками, достигшими исторического результата. Но нам всем было необходимо двигаться дальше, таков путь спортсменов и клубов.
С тех пор к нам присоединились 15 футболистов: не менее ярких, талантливых и перспективных.
Например, наши балканские полузащитники Стефан Лончар и Алекса Джурасович регулярно попадают в фитнес-топы, которые публикует лига.
Голкипер Александр Васютин провел три матча, в которых команда ни разу не проиграла: помог обыграть «Факел» в Воронеже при пустом стадионе, затащил серию пенальти против бывшей команды – так «Солидарность Самара Арена» увидела первую домашнюю победу «Акрона». Также Александр занес в актив первый матч на «ноль» – с «Ахматом» в Грозном.
В центре обороны образовалась железная связка Родриго Эсковаль – Пауло Витор. Обоим футболистам понадобилось время на адаптацию, но с каждым матчем их действия на поле все увереннее.
В атаке ярко себя проявляет Солтмурад Бакаев, приятно всех удивил молодой талант Арсений Дмитриев, которого тренерский штаб привлек из второй команды.
Также работают на благо команды Максим Кузьмин, Иван Тимошенко, Жилсон Беншимол, Владимир Москвичев, Шерзод Эсанов, Владимир Хубулов, Вячеслав Бардыбахин и Никита Баранок. Конечно, мы находимся в ожидании приезда защитника из Боливии Роберто Фернандеса. Он присоединится к команде после матчей своей национальной команды.
Жизнь на два города
Когда ты клуб из Тольятти, но играешь в Самаре, то обязан уделять внимание жителям двух городов, а еще и области.
За это время мы провели классное мероприятие с нашими партнерами FONBET в Самаре на крыше Станкозавода, одного из самых тусовочных мест города. Мероприятие посетили порядка 500 человек, а развлечения и активности вокруг немного смягчили горечь болезненного поражения от ЦСКА (болельщики смотрели трансляцию этого матча с шикарным видом на Волгу).
Также мы регулярно проводим показы выездных матчей для болельщиков в Тольятти: кинотеатр, пляж, чилл-зона с бассейном – так следить за футболом летом гораздо комфортнее.
Еще в Тольятти появился мурал, посвященный выходу клуба в Российскую Премьер-Лигу. Оцените эту красоту в комментариях, а лучше приезжайте посмотреть лично!
Фильм, сериал, клип
Большому футбольному путешествию – большие форматы. По итогам смены лиги мы вместе с нашими друзьями из RAFL (телеграм-канал «Эстетика русского футбола») выпустили фильм. Съемки велись всю вторую половину сезона 2023/24. Из этого получилась масштабная работа, которую будет интересно со временем пересмотреть старым и новым болельщиками.
Но одно дело выход в РПЛ, другое дело участие в этом турнире. Тут мы решили пригласить нашего хорошего друга Егора Пшеничникова, который фиксировал в видеоформате наш исторический путь в FONBET Кубке России, сейчас же он в качестве режиссера помогает нам со съемками сериала о клубе. Первая серия уже вышла, вторая ожидается 13 сентября, планируем показать ее сначала в тольяттинском кинотеатре, а затем опубликовать в наших социальных сетях. Кстати, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Такую погруженность в жизнь команды мало кто может себе позволить, но мы стараемся подробно раскрывать все нюансы для наших болельщиков. Нам важно честно рассказывать о происходящем, чтобы обо всем узнавали из первых уст.
Также мы вместе с группой «Золотые Зубы» записали трек и клип. Событие стало заметным в футбольной тусовке, но мы постарались выйти за пределы спортивной аудитории и рассказывали о нем в том числе музыкальным журналистам и критикам. Так, например, мы подружились с Колей Редькиным, которого хотели позвать на свой матч, а теперь он снимает видео для своего блога в нашей футболке.
Первые успехи и косяки. Выводы
Как бы мы ни хотели подойти в идеальном состоянии к новому сезону, внутри коллектива все равно всплывают рабочие моменты, в которых мы находим решения и компромиссы.
Один из наиболее значимых моментов — возможность потери ряда собственных ценностей и принципов в погоне за принятыми в индустрии стандартами.
Клуб уже несколько лет живет со слоганом «Молодой, звонкий», это отражается на наших действиях: рисунки на стенах, ассортимент в магазине, стилистика контента, артисты перед матчами — легко сохранять идентичность в ФНЛ, но в РПЛ тебе приходится конкурировать за внимание широкой аудитории, есть перманентное желание пойти за чем-то массовым, но потом мы вспоминаем за счет чего «Акрон» стал тем, кем является, и возвращаем себя к исходным ориентирам. Ведь для частного, молодого и самобытного клуба очень важно не потерять свое лицо.
Поэтому, оглядываясь на первую часть нашего большого путешествия, мы останемся молодыми и звонкими вне зависимости от обстоятельств и турниров, в которых участвуем.
Фото: fcakron.ru
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