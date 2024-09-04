Как выглядела Джорджина до того, как встретила Роналду? А вот так

Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, не всегда имела роскошную жизнь.

До знакомства с португальцем девушка работала продавцом-консультантом в магазине известного бренда Gucci. Там она познакомилась с Роналду.

Так Родригес выглядела раньше:

«Это был четверг, лето. Я работала в Gucci. Я должна была закончить в 5, но коллега попросил меня задержаться еще на 30 минут, чтобы обслужить клиента. Когда я выходила из магазина, появился симпатичный мужчина ростом почти два метра в сопровождении ребенка и компании друзей. Красивый. Тогда я подумала: «Что со мной?». Я даже смотреть на него не хотела, мне было очень стыдно», – говорила как-то Джорджина для Marca.