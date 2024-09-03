🎥 Кого дети Роналду называют самым известным человеком из знакомых? Ответ очень удивил Криша

Криштиану Роналду продолжает радовать любимых зрителей новыми видео на своем ютуб-канале. Джорджина Родригес не отстает от возлюбленного – на Netflix вышел новый сезон реалити о ее жизни.

В свежем выпуске камеры запечатлели забавный эпизод. Роналду спросил у детей, кто самый известный человек из числа их знакомых.

Дети над ответом долго не думали: «Мама».

Реакция Криро говорит сама за себя:

Может, создание ютуб-канала повысит авторитет Криштиану в глазах его детей?

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