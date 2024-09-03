У Роналду и Джорджина романтический отпуск в Сен-Тропе: фото - 🔥🔥🔥

Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес отдыхают в Сен-Тропе. Их заметили на шикарной яхте.

Пара выглядела в хорошем расположении духа, нежась на солнце и демонстрируя свои завидные подтянутые фигуры в откровенных купальниках.

Джорджина была одета в белое бикини, Роналду не удержался:

Говорят, что это может быть медовый месяц пара, пара могла тайно пожениться.

Роналду и Джорджина вместе с 2016 года и воспитывает двоих детей. Джорджина также является мачехой его троих других детей.

В прошлом месяце Роналду назвал Джорджину своей «женой» на своем новом канале YouTube.