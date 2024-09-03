«У нас с «Мадридом» очень плохие отношения»: Лапорта обвиняет «Реал» в продлении дела Негрейры

Жоан Лапорта на пресс-конференции отказался говорить о трансфере Мбаппе в «Реал»:

«Переход Мбаппе в «Мадрид»? Я сосредоточен на «Барсе». Как и планировали, мы начали сезон хорошо. Сейчас я наслаждаюсь нашей победой над «Вальядолидом» со счетом 7:0. Мы показали отличный футбол, качественный и интенсивный. Мы полны надежд и воодушевлены, мы убеждены в том, что все будет хорошо».

Лапорта рассказал о сложностях между испанскими грандами:

«Отношения между нами и «Мадридом» очень плохие. То, как они использовали дело Негрейры против нас, неприемлемо. У нас много претензий относительно фальсификаций, около двадцати. Пусть они делают, что хотят, мы тоже будем делать то, что хотим».

В августе «королевский клуб» попросил продлить расследование дела Негрейры на шесть месяцев – до марта 2025 года. К просьбе присоединился прокурор Рикардо Санс-Гадеа. Стороны считают, что закончить расследование в установленный ранее срок не удастся, поскольку некоторые обвиняемые еще не были допрошены.

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