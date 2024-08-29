Никаких экспресс-рычагов! «Барселона» не готова совершать крупные трансферы в последний момент

Болельщики «Барселоны» могут быть спокойны: похоже, что летнее трансферное окно для клуба уже закрыто.

По данным Marca , каталонцы не будут в последний момент совершать большие и громкие трансферы. Ханси Флик может забыть о Нико Уильямсе и Рафаэле Леау − двух игроках, которые были скорее мечтой, чем реальностью. «Барселона» не будет использовать экспресс-рычаги, которые могли бы принести достаточно финансов, для крупного перехода.

Сделку с Nike, о которой в последнее время говорили так громко, не планируют ускорять и о ней объявят в первых числах сентября. Эта сделка была ключевой в вопросе возможного привлечения Уильямса или Леау. Без нее это невозможно, все отложили на зиму.

Вторым вариантом была продажа Barca Vision. Компания Aramark еще несколько недель назад внесла часть денег, но не все. Мало того, что «Барселона» не выполнила правило 1:1, но еще и получила штраф. Если бы деньги поступили вовремя, то клуб бы избежал наказания и мог привезти одного недорогого футболиста.

В итоге, как и в предыдущие сезоны, клуб не достиг целей по финансовому фэйр-плэй. Ситуация вынудила Деку жонглировать контрактами, особенно в случае с регистрацией Дани Ольмо. В данной ситуации сделать что-то иное невозможно.

В последние два дня трансферного окна пространство для маневра минимально. Для регистрации новых игроков средств нет, а из состава, сокращенного травмами, ничей уход не планируется. Пока Деку ищет выгодные трансферы. Ему нужен центральный защитник, но также из-за травмы Берналя рассматривается вариант с новым хавбеком. Тем не менее, вероятность появления новых игроков минимальна.

Остается вариант с гарантией, но, похоже, на этот раз у директоров нет настроения продолжать выкладывать деньги за новых игроков, как это было в прошлом. Они могли рассмотреть такой вариант при трансфере Дани Ольмо, так как он футболист со звездным статусом, но ради второстепенного подписания в клубе на такое не пойдут.