🎥 Кроос забил роскошный гол в немецкой медиалиге! После матча Тони чистил свои бутсы

В Кельне прошел первый тур Icon League – немецкой медиалиги, созданной Тони Кроосом. Перед стартом нового соревнования экс-полузащитнику «Мадрида» вручили награду лучшему игроку Германии в 2024 году.

Тони и сам появился на поле! Он вышел в составе команды B2B United и забил роскошный гол.

Команда Крооса обыграла соперника со счетом 9:2. Знаете, чем Тони занимался после матча? Верно, чистил свои бутсы.

Прямо как когда-то в «Мадриде».

Скучаете по футболу Крооса?