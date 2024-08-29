🤯 Американский стример уверен, что в США есть спортсмен, который побил бы YouTube-рекорды Роналду. Соцсети взорвались 💣

Новоиспеченный блогер из Саудовской Аравии побил все возможные рекорды YouTube. Но знаете, он убедил далеко не всех.

Американские пользователи соцсетей уверены, кто Криштиану Роналду - лишь временный феномен интернета. У них есть другой фаворит - звезда НБА Леброн Джеймс.

Ожесточенные споры разгорелись после заявления сверхпопулярного стримера Адина Росса: «Если бы Леброн Джеймс снял видео для YouTube сегодня вечером, то за три дня там было бы 50 миллионов просмотров».

Любопытное мнение. Но знаете, в чем проблема? У Леброна есть канал в YouTube. Причем с 2010 года. Но сейчас там нет ни одного видео. А подписчиков меньше 65 тысяч.

В соцсетях разгорелись споры.

💭 «Леброн - самый популярный в США, Роналду - в мире».

💭 «Знает ли этот стример, что когда Роналду подвинул бутылки Coca-Cola, компания потеряла $4 млрд?»

💭 «Роналду и Месси популярнее даже Майкла Джексона».

💭 «Кто такой Леброн Джеймс?»

💭 «Он прав. Вероятно, Джеймс получит 100 млн просмотров за 24 часа».

💭 «Роналду больше, чем вся НБА».

💭 «Да, он значимее, чем Роналду».

💭 «Возможно, что так и было бы. Но вряд ли он рискнет».