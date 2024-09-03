🎥 Кьеза столкнулся с фанатами «МЮ» у входа на «Олд Траффорд». Они осыпали новичка «Ливерпуля» оскорблениями

Федерико Кьеза – новый игрок «Ливерпуля». «Красные» заплатили «Ювентусу» за вингера 13 млн евро без учета бонусов.

Итальянец пока не успел сыграть за новую команду, зато он с трибун «Олд Траффорд» наблюдал за разгромной победой «Ливерпуля» над «Ман Юнайтед»: мерсисайдцы забили сопернику три безответных мяча.

Фанаты «красных дьяволов» оказали новичку «Ливерпуля» не самый теплый прием. Федерико подходил к «Олд Траффорду» в окружении охраны. Когда его заметили поклонники «Ман Юнайтед», они начали скандировать: «Скаузерский ублюдок».

Поклонники «Ливерпуля» отнеслись к поведению болельщиков «МЮ» с иронией:

💭 «Они уже боятся Кьезу. Знают, что их команде от него серьезно достанется».

💭 «Федерико Кьеза – знаменитый уроженец скауз-провинции Генуя».

💭 «Кьеза этого не забудет, он отплатит вам за это на «Энфилде», вот увидите».

💭 «Ну что ж, по крайней мере у него будет мотивация еще больше испортить им сезон, когда они приедут на «Энфилд».

💭 «Кьеза уже напугал фанатов «Юнайтед», хотя не сыграл против них ни минуты».

У Федерико появится шанс ответить на хамство фанатов «МЮ» лишь в следующем году. Мерсисайдцы примут «красных дьяволов» на «Энфилде» 4 января в рамках 20-го тура Премьер-лиги.

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