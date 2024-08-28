🤨 Лэмпард, Джеррард или Скоулз - кого выбрал Кьеза?

Федерико Кьеза в шаге от перехода в «Ливерпуль».

Символично, что именно в этот момент в соцсетях всплыло видео с матча «Ювентус» - «Лацио», который вингер провел на трибуне. Итальянский блогер составил ему компанию и не мог не выпытать из игрока какую-нибудь интересную информацию.

Одним из вопросов был: «Лэмпард, Джеррард или Скоулз?» Намек понятен, но кого выберет Кьеза?

«Кого бы я предпочел в полузащите моей команды? Стиви Джи», - ответил Федерико.

Впечатляющий ответ, учитывая последние слухи, не так ли? Получается, Кьеза с детства за «Ливерпуль»?