«Его английский лучше, чем итальянский Инсинье». Послушайте интервью Кьезы. Эти 40 секунд приведут вас в восторг 😍
Федерико Кьеза все ближе к туманному Альбиону. А значит, скоро итальянец окажется совершенно в другом мире.
Англоязычном.
Но не переживайте, у Кьезы все в порядке с английским. Есть даже подтверждение - интервью с Евро-2020. И вообще-то все настолько хорошо, что даже страшно. Откуда у него такой английский?
Мнение британцев в комментариях едино.
💭 «Его английский лучше, чем итальянский Инсинье».
💭 «Он говорит по-английски лучше, чем большинство англичан».
💭 «Говорит по-английски лучше, чем Харри Кейн».
💭 «Всем интересно, почему он так хорошо говорит по-английски. Но дело в том, что он учился в частной международной школе во Флоренции, где говорят именно на этом языке».
💭 «А меня забавляет его голос».
2. После вроде потребовал повышение зп (или не согласился на понижение)
3. Не согласились
4. На меньшее не согласился
5. Думал везде будут рады с его запросами по зп, настаивал на своем, но еле как нашел команду (и то уже с заниженными требованиями по зп)
6. Юве тоже настоял на своем
7. Год по контракту - продажа - как следствие
Фильм называется Дибала 2.0. И в очередной раз Юве доказывает, что команда важнее личностей. Особенно тех, кто неадекватно оценивает ситуацию и реалии.