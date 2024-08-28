«Его английский лучше, чем итальянский Инсинье». Послушайте интервью Кьезы. Эти 40 секунд приведут вас в восторг 😍

Федерико Кьеза все ближе к туманному Альбиону. А значит, скоро итальянец окажется совершенно в другом мире.

Англоязычном.

Но не переживайте, у Кьезы все в порядке с английским. Есть даже подтверждение - интервью с Евро-2020. И вообще-то все настолько хорошо, что даже страшно. Откуда у него такой английский?

Мнение британцев в комментариях едино.

💭 «Его английский лучше, чем итальянский Инсинье».

💭 «Он говорит по-английски лучше, чем большинство англичан».

💭 «Говорит по-английски лучше, чем Харри Кейн».

💭 «Всем интересно, почему он так хорошо говорит по-английски. Но дело в том, что он учился в частной международной школе во Флоренции, где говорят именно на этом языке».

💭 «А меня забавляет его голос».