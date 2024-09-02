Вальверде играет в бутсах с именем Крооса? Есть нюанс

Федерико Вальверде унаследовал 8-й номер Тони Крооса в «Мадриде». В новом сезоне уругваец оправдывает звание преемника великого немца.

В первых пяти матчах Феде забил два гола и отдал один ассист. Если верить сообщениям в прессе, Вальверде обретает все больший вес в раздевалке «королевского клуба». Подопечного хвалит и Анчелотти:

«Федерико совершенствуется, прогрессирует и все больше выходит на передний план. Он лидер, каким и должен быть».

Полузащитник не забывает, чей номер унаследовал. Гол в первом матче под новым номером он посвятил Кроосу.

В игре с «Бетисом» Феде помог Мбаппе забить первый гол в Ла Лиге: уругваец отдал на Килиана пас пяткой.

А фанаты разглядели милую деталь на бутсах Вальверде: но его обувь нанесены немецкий флаг и имя Тони Крооса.

Фанатов тронула такая деталь на бутсах Феде. Вот, что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Федерико – самый большой фанат Крооса!»

💭«То, как сильно этот парень любит Крооса, просто невероятно».

💭 «У Вальверде на бутсах нанесено имя Крооса! Я плачу, это слишком трогательно».

В том, что Федерико уважает Тони, сомнений нет. Вот только фотография, которая разлетелась по соцсетям, фейковая. На бутсах полузащитника красуется короткая форма его имени и флаг Уругвая.

Пожалуй, номера Крооса будет достаточно, в остальном пусть Феде остается собой.

Вальверде отпраздновал гол со штрафного с Анчелотти. Что в этот момент тренер сказал игроку?

Феде Вальверде: «Я горд, что могу играть под номером Тони»