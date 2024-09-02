📸 Adidas готовит новые фирменные бутсы Месси. В сеть просочились первые инсайды о дизайне

Adidas работает над фирменными бутсами для Лео Месси. Портал Footy Headlines поделился свежей информацией о новинке.

На данный момент известна лишь цветовая гамма модели бутс F50 2025 Messi. В дизайне будут использованы три оттенка: основной серебристый (Silver Metallic) в сочетании с желтым (Solar Yellow) и голубым (Solid Blue).

Последней парой бутс adidas, выпущенной для Лионеля в серебристом цвете, была модель X Crazyfast Messi 'Infinito'. Бутсы были выпущены в 2023 году.

Информации о деталях дизайна новых бутс пока нет. Известно, что модель F50 2025 Messi поступит в продажу в феврале 2025 года. За одну пару придется заплатить 260 евро.

Как вам цветовая гамма новой модели?

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