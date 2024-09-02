«Ничего этого больше нет». Шмейхель поделился впечатлениями от просмотра матча вместе с Фергюсоном

Болезненное поражение на «Олд Траффорд» от «Ливерпуля» (0:3) экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель смотрел в компании легенды клуба сэра Алекса Фергюсона. Датчанину было неприятно осознавать, что от команды великого шотландца уже ничего не осталось.

«Я сегодня сидел рядом с сэром Алексом, и это было очень грустно. То, что он сделал для этого футбольного клуба. Все, чем мы наслаждались. Великие времена. Все», − сказал Шмейхель в интервью Premier League Productions.

«Сижу с ним, а он смотрит на все это. Для меня это было очень, очень грустным, что он это видит. Для этого футбольного клуба он сделал нечто экстраординарное. Всего этого больше нет. Клуб изменился. Потом кто-то приходит в команду, его поддерживают, дают ему деньги. Мы сыграли три игры, проиграли две из них. Не вижу разницы. Это то, что меня доводит до слез».

За три тура АПЛ сезона-2024/25 «Манчестер Юнайтед» взял только три очка. Команда Тен Хага обыграла «Фулхэм» (1:0), но проиграла «Брайтону» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3).