Салах – кошмар «МЮ». Уже 12 голов от Мо только в АПЛ

«Ливерпуль» уверенно обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» (3:0). Палачом традиционно стал Мохамед Салах. Два ассиста на Луиса Диаса и гол с передачи Доминика Собослаи.

Cразу после матча BBC уколол болельщиков «Юнайтед», напомнив о главных звездах «Олд Траффорд» в последние три года.

Отрезок выбран неслучайно – 24 января 2021-го Салах впервые забил на «Олд Траффорд» (сразу дубль). На этой же дистанции у Мо шесть голевых передач. «Юнайтед» – главный клиент Салаха в АПЛ. Ни одному другому клубу он не забивал чаще.

Ситуация во всех турнирах аналогичная.

За 16 матчей против «Юнайтед» Салах набил безумные 15+6. Причем в первые два сезона в «Ливерпуле» забить или сделать ассист против «МЮ» не получалось. Салах уходил с нулями в четырех играх АПЛ подряд, пока не забил с ассиста Алиссона в чемпионском сезоне-2019/20. В декабре 2019-го Салах сделал первый шаг в историю. В следующие пять лет он обошел всех легенд АПЛ и стал самым страшным соперником за всю историю «Юнайтед» в Премьер-лиге.

Вчерашних 1+2 Салаху показалось недостаточно, поэтому после матча он сделал вот такое фото. Хозяин «Олд Траффорд».

В послематчевом интервью Мо дал фанатам «Юнайтед» небольшую надежду: «Я пока не знаю, в каком клубе буду играть в следующем сезоне, но на сегодняшний день это моя последняя игра здесь [на «Олд Траффорд»] за «Ливерпуль». Это зависит не от меня, но никто не говорит со мной о контракте. Посмотрим».

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2025-го.

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan