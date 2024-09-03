Смолов, Черышев и Бакаев вызывались в сборную за последние два года? Непростой тест

Справитесь?

За два года сборная России сыграла только 11 товарищеских матчей, но на сборы в национальную команду приезжали более 80 разных футболистов.

Сможете ли вы отличить тех, кого Карпин за последние два года вызывал в сборную, от тех, кого не вызывал? Давайте проверим! Вас ждет 12 вопросов – нужно сказать, приезжал ли футболист в сборную России в 2022, 2023 или 2024 году (включая этот сбор).

Отвечайте на вопросы правильно, а неправильно – не отвечайте. Удачи!

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