Винисиус - 💖: отдал Мбаппе пенальти, призвал фанов поддержать француза

Главный эпизод вчерашней победы «Реала» над «Бетисом» - Винисиус дал возможность Килиану Мбаппе исполнить пенальти, чтобы француз оформил дубль.

Бразилец заработал пенальти и сразу же показал Мбаппе, чтобы он бил.

После этого Вини начал зазывать трибуны громче поддержать француза:

И поспешил праздновать, когда Мбаппе реализовал пенальти.

Мбаппе оформил свой первый дубль в футболке «Реала». В матче с «Бетисом» он наконец забил дебютный гол в Ла Лиге.

Исторический первый гол Мбаппе ловили с кучи камер – стадион и скамейка взорвались, а реакция Анчелотти: 10/10