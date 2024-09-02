Винисиус - 💖: отдал Мбаппе пенальти, призвал фанов поддержать француза
Главный эпизод вчерашней победы «Реала» над «Бетисом» - Винисиус дал возможность Килиану Мбаппе исполнить пенальти, чтобы француз оформил дубль.
Бразилец заработал пенальти и сразу же показал Мбаппе, чтобы он бил.
После этого Вини начал зазывать трибуны громче поддержать француза:
И поспешил праздновать, когда Мбаппе реализовал пенальти.
Мбаппе оформил свой первый дубль в футболке «Реала». В матче с «Бетисом» он наконец забил дебютный гол в Ла Лиге.
Исторический первый гол Мбаппе ловили с кучи камер – стадион и скамейка взорвались, а реакция Анчелотти: 10/10