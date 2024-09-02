Исторический первый гол Мбаппе ловили с кучи камер – стадион и скамейка взорвались, а реакция Анчелотти: 10/10

Возможно, вчерашняя победа мадридского «Реала» над «Бетисом» (2:0) стала ключевой для команды на старте сезона – Килиан Мбаппе наконец-то забил в Ла Лиге. В четвертом туре, но сразу дубль.

Француз получил передачу пяткой от Феде Вальверде и переиграл вратаря.

Взорвался весь «Сантьяго Бернабеу», операторы ловили реакцию на исторический момент с разных ракурсов. Снимали даже запасных «Реала» и Карло Анчелотти. Эйфория у всех, кроме итальянца.

Абсолютно невозмутим. Тотальное спокойствие. Болельщики «Реала» шутят: «Чего вы удивляетесь, у него нет вен».