Бывшая Жоау Феликса снова одна. Недавно рассталась с пилотом «Формулы-1»

Маргарида Корсейру — португальская актриса, модель, блогер и бывшая девушка полузащитника «Челси» Жоау Феликса.

После Феликса девушка встречалась с британским гонщиком Формулы-1 из команды Макларена Ландо Норрисом. Но недавно в The Sun написали, что пара разорвала отношения.

«Мне нужна девушка, у меня ее нет», — сказал Норрис после победы на Гран-при Нидерландов.

Источник сообщил: «Лэндо и Маргарида весело проводили время вместе и много тусовались. Но позже они остыли друг к другу. Он свободен и одинок и просто хочет сосредоточиться на гонках».

Маргарида - актриса, работала в модельном агентстве. Она снялась в двух сериалах: «Заложник» и «Любит, не любит». Также она принимала участие в разных португальских телешоу.

С Феликсом девушка начала встречаться в 2018 году, когда ей было всего 16 лет.

Их отношениям не мешали даже личные футбольные пристрастия. Маргарида всю жизнь болеет за «Спортинг», а Жоау в то время играл за главного соперника - «Бенфику».