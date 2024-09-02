Мбаппе закинул дубль в ворота «Бетиса». Беллингем на трибуне не сдерживал эмоции

Форварду «Мадрида» Килиану Мбаппе потребовалось четыре тура, чтобы забить первый гол за новую команду. Причем француз решил не размениваться на мелочи и бахнул сразу дублем.

При первом взятии ворот Мбаппе идеально открылся в штрафной под филигранный пас Федерико Вальверде, который он сделал не глядя пяткой. Вратарь «Бетиса» Руй Силва все делал правильно: вышел из ворот, сокращал дистанцию, но удар получился такой сильный, что у него не было шансов.

Режиссер телетрансляции сразу после повтора первого гола француза переключился на вип-зону «Бернабеу», на которой Джуд Беллингем был крайне рад за партнера по команде. Англичанин совсем не сдерживал эмоций.

Спустя восемь минут «Мадрид» получил право на пенальти: Руй Силва сбил Винисиуса. К точке подошел француз и спокойно с минимальным разбегом отправил мяч в противоположный от вратаря угол.