Мбаппе закинул дубль в ворота «Бетиса». Беллингем на трибуне не сдерживал эмоции
Форварду «Мадрида» Килиану Мбаппе потребовалось четыре тура, чтобы забить первый гол за новую команду. Причем француз решил не размениваться на мелочи и бахнул сразу дублем.
При первом взятии ворот Мбаппе идеально открылся в штрафной под филигранный пас Федерико Вальверде, который он сделал не глядя пяткой. Вратарь «Бетиса» Руй Силва все делал правильно: вышел из ворот, сокращал дистанцию, но удар получился такой сильный, что у него не было шансов.
Режиссер телетрансляции сразу после повтора первого гола француза переключился на вип-зону «Бернабеу», на которой Джуд Беллингем был крайне рад за партнера по команде. Англичанин совсем не сдерживал эмоций.
Спустя восемь минут «Мадрид» получил право на пенальти: Руй Силва сбил Винисиуса. К точке подошел француз и спокойно с минимальным разбегом отправил мяч в противоположный от вратаря угол.
Два матча подряд липовые пенальти