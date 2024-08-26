Невилл назвал самую большую трансферную ошибку Фергюсона в «МЮ». Тренер признавал ее сам

За время работы в «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вырастил несколько поколений великих футболистов и построил несколько сильнейших в мире команд. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю АПЛ: тринадцать титулов чемпиона Англии, пять Кубков Англии и две Лиги чемпионов.

Может показаться, что Фергюсон был идеальным, но он тоже совершал серьезные ошибки. К примеру, как считает легенда клуба Гари Невилл, о чем он рассказал на подкасте The Overlap, один трансфер очень сильно выбил из колеи раздевалку «МЮ».

«В моменте я чувствовал, что самой большой ошибкой стал уход Япа Стама. В то время решение выглядело сомнительным. И тренер в своей книге признал, что это была его самая большая ошибка, не так ли?»

«Это был тот самый момент, когда я смотрел на трансфер и думал: «Он лучший центральный защитник в мире. Никто его не превзойдет. Никто не превзойдет Япа Стама!» Он был невероятно силен. Я и Денис [Ирвин] могли идти вперед, или я и Фил [Невилл], кто бы это ни был, и мы могли оставлять Япа сзади с кем угодно».

«Он был похож на Вирджила ван Дейка на его пике образца двух или трехлетней давности, когда он запросто отбирал у всех мяч! Ты не мог пройти мимо него. Игрок пытается убежать от Япа Стама, а в последний момент отказывается от этого. Они отдавали [вместо этого] пас! Это был тот случай, когда все мне показалось неправильным».

По слухам, Яп Стам ушел из «МЮ» из-за конфликта с сэром Алексом Фергюсоном. Шотландцу якобы не понравились некоторые фразы, которые защитник использовал в автобиографии. Однако они оба отрицали эту причину, а Фергюсон заявил, что виной всему были большие деньги − итальянцы просто дали ему огромную зарплату. В «Лацио» Стам ушел в 2001 году и провел там три года.

«Я сожалею, что Яп Стам ушёл. Его продажа была моей большой ошибкой. Яп был очень популярен среди болельщиков, но тренеры иногда принимают ошибочные решения.

Я восхищался скоростью Стама, его невероятной силой и умением чисто отобрать мяч. К тому же он обладал стойким характером. Стам служил примером для остальных. Мне никогда не доводилось встречать защитников лучше, чем он», − писал Фергюсон.