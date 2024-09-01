Спасение на 90+5, автогол, разнос от Лички – безумная ничья «Динамо» с «Оренбургом»

Перес забил и в свои, и в чужие.

«Динамо» упустило победу над «Оренбургом» (2:2): Матиас Перес сравнял на 90+5. Такое геройство – после автогола с пенальти.

Концентрация яркости выкручена на максимум.

Перес забил и в свои, и в чужие. Срезал грудью после пенальти и спас «Оренбург» головой

Первым забил «Оренбург». Данила Хотулев забросил на Саида Сахархизана, Бальбуэна и Фернандес не сдержали иранца. До перерыва «Динамо» даже не отыгралось – неожиданный сценарий для гранда.

На 61-й минуте мяч попал в руку Мохаммаду Горбани, динамовцам позволили исполнить пенальти. Константин Тюкавин пробил неудачно, но тут же устремился к воротам, чтобы добить. Богдан Москвичев вскочил, чтобы выпихнуть мяч, но ткнул им в грудь подоспевшего Матиаса Переса. От защитника мяч залетел в сетку – обиднейший автогол.

На 72-й «Динамо» вышло вперед – второй пенальти реализован сразу. Башич сзади пырнул в ногу Бителло, а новичок москвичей Эль-Мехди Маухуб забил в первом же матче за клуб – идеальный дебют для иранца. Если бы не провал «Динамо» в концовке.

Сначала забил Тюкавин – отмена из-за офсайда. А уже на 90+5 «Оренбург» вырвал ничью – помог уже отличившийся Перес, теперь он герой. Защитник головой вбил мяч под перекладину с подачи Брайана Мансильи – ничья 2:2 с невероятным сюжетом.

Москвичев спасал «Оренбург» и в добавленное время, всего совершил девять сэйвов, взял пенальти – главная звезда матча.

«Динамо» притормозило: лишь одна победа, над «Крыльями», в четырех матчах Мир РПЛ. При двух поражениях и ничьей.

Личка разнес команду после матча

Жесткая реакция тренера: «Вы видели команду «Динамо» в первом тайме на поле? Я нет. Видел только «Оренбург», который бился, старался давить. Нас вообще на поле не было. Думали, поиграем на мастерстве, соперник сам отдаст очки.

Мы забыли базовые вещи, которые должен делать каждый игрок. Мы можем говорить о тактике, стандартах и других вещах, но когда ты не хочешь бегать, бороться, выходить один на один, ты не победишь. Соперник тоже умеет играть в футбол.

Повезло, что в первом тайме «Оренбург» не забил больше голов. Да, во втором тайме начали двигаться побольше, но, с другой стороны, гол с пенальти – это большая удача.

Честно скажу, когда сделали счет 2:1, не хватало мастерства забить третий гол, тогда мы должны были закрыть игру. В последние 10 минут старались завладеть мячом и не давать «Оренбургу» убегать в быстрые контратаки, потому что они в этом очень сильны.

Когда счет стал 2:2, мог забить и «Оренбург», и мы. Начался любительский футбол».

Тюкавин плохо пробил пенальти. А ведь так хотел исполнить с «Зенитом»

Форвард приуныл на старте сезона: лишь один гол в 9 матчах РПЛ. В начале августа забил «Акрону» (2:0) – и замолчал.

Не вышло даже с пенальти – сразу вспоминаются его слова после матча с «Зенитом», когда с точки не забил Муми Нгамале: «Ребята все знали, кто в команде бьет пенальти. Но почему‑то подошел бить другой человек».

Личка тогда ответил, что не назначал пенальтиста: «Всегда называю трех-четырех игроков, и кто чувствует себя лучше, тот и бьет. Это не детский сад, а клуб РПЛ».

Судя по тактической камере, форвард хотел пробить сам – против «Зенита» не дали, а теперь не реализовал.

У Тюкавина только один забитый пенальти с игры (вне серий пенальти) за карьеру – в товарищеском матче против молодежки сборной Казахстана (2:1). При Личке он до этого дважды подходил к точке в послематчевых сериях – в кубковой игре с «Краснодаром» тоже запорол.

Зато Тюкавин сделал пять передач под удар – его личный рекорд. Но вряд ли он его так обрадует.

Фото: vk.com/fcdm_official ; vk.com/fcorenburg