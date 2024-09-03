Умер экс-игрок АПЛ Сол Бамба. В 2021-м он победил рак всего за четыре месяца

Рецидив.

Умер 39-летний бывший игрок АПЛ Сол Бамба. Причина – рецидив рака лимфоидной ткани.

Этим летом он возглавил турецкий «Аданаспор», а запомнился нам как экс-игрок «ПСЖ», «Лестера», «Кардиффа» и сборной Кот-д’Ивуара.

Бамба побеждал рак всего за четыре месяца

В декабре 2020-го у игрока диагностировали неходжкинскую лимфому — разновидность опухолевых заболеваний лимфоидной ткани. Это первый барьер на пути любой инфекции.

Бамба отправился на курс химиотерапии. Но даже во время лечения продолжал работать с игроками академии – уже тогда готовился к тренерской работе.

В январе 2021-го Сол признавался, что рыдал из-за невероятной поддержки: завалили пожеланиями скорейшего выздоровления, партнеры по «Кардиффу» выходили на разминку в майках с фамилией и номером защитника и трогательным посланием «Мы сражаемся вместе с тобой».

Бамба совершил подвиг – вернулся уже в мае. Вышел на 95-й минуте с «Ротерхэмом», сразу же попал в объективы всех камер и объятия партнеров по команде.

Сол обнимался вообще со всеми, даже с арбитрами.

«Я хотел пробить пенальти – до сих пор играю в футбол ради таких моментов. Я лечился ради таких минут, – радовался игрок. – Спасибо семье и всему футбольному сообществу за поддержку. Я все еще хочу продолжать – это настоящая сказка: мне нравится выходить на поле после всего, через что я прошел. Пусть это продолжается еще очень долго».

В итоге Сол доиграл сезон за «Кардифф», перешел в «Мидлсбро» и стал там основным. Летом 2022-го завершил карьеру и рассказал о мечте стать тренером. Через полгода позвали в штаб «Кардиффа», а этим летом предложили пост главного в «Аданаспоре» из второго дивизиона Турции.

Бамба очень радовался: «Я счастлив. Это мой первый опыт. Верю, что все сложится хорошо».

Какой была карьера Сола Бамба

Бамба – воспитанник «ПСЖ», начинал еще до прихода катарских шейхов. За главную команду провел всего один матч: вышел на пару минут против «Ниццы» в ноябре 2004-го, потом поругался с тренером Вахидом Халилходжичем. В итоге профессиональный контракт предлагать не стали.

В июле 2006-го нашелся вариант с шотландским «Данфермлином», там защитник отыграл два года и перешел в «Хиберниан». Сол стал основным – и заслужил приглашение от «Лестера». За полтора сезона в Англии сыграл 52 матча. Тогда там тренировал Свен-Йоран Эрикссон.

Эрикссон ушел в октябре 2011-го, сменивший его Найджел Пирсон предпочел новичка Уэса Моргана.

Бамба отправился в Турцию, отыграл два года за «Трабзонспор». В августе 2014-го подписал контракт с «Палермо». Неудачно: защитник приехал в плохой форме, через полгода его отправили по аренде в «Лидс».

Летом 2016-го продали насовсем. Только Сол ничего не показал даже в «Лидсе», там уже через месяц с ним просто расторгли контракт.

Без команды Бамба просидел для октября. Его решился подобрать «Кардифф», настоял лично тренер Нил Уорнок. Сначала разочаровался: в одном из первых же матчей Сол сорвался и жестко сфолил на Дэвиде Макголдрике, чуть не нанес страшную травму форварду «Ипсвича». Уорнок не защищал игрока: «Такое нельзя спускать на тормозах. Он просто обезумел. Удаление справедливо. Нам придется поговорить».

Разговор, похоже, подействовал. Уже в следующем сезоне Нил нахваливал Сола: «Ван Дейк получше работает с мячом. Но вряд ли он сильнее как защитник, чем Бамба. «Ливерпуль» потратил несколько месяцев впустую. Бамба намного лучше, чем Ван Дейк».

В итоге Сол играл в «Кардиффе» до 2021-го, преодолел разрыв крестов и рак. По-другому взглянул на жизнь: «Болезнь изменила меня. Мой характер, мой нрав. Я стал спокойнее, начал понимать. Ценить то, что прошел – счастлив, что однажды эта игра стала частью моей жизни».

Фото: Gettyimages.ru /George Wood, Justin Setterfield, Michael Regan, Stu Forster; Shaun Conway via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press