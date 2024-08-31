Безумный камбэк в АПЛ: 0:2 до 87-й минуты, 3:2 – на 90+6

«Эвертон» страдает.

«Эвертон» ужасно начал сезон: после 0:3 от «Брайтона» и 0:4 от «Тоттенхэма» получили дома от «Борнмута» – 2:3. А ведь до самого финиша казалось, что уж на этот раз команда Шона Дайча одержит победу.

«Борнмут» сотворил историю: самая поздняя волевая победа в АПЛ с минус двух голов

«Эвертон» вселил в болельщиков надежду на старте второго тайма: на 50-й минуте Майкл Кин забил первый мяч команды в сезоне, а на 57-й Доминик Кэлверт-Льюин удвоил преимущество.

После 80-й минуты включился уже «Борнмут»: пару раз после дальних ударов выручил Джордан Пикфорд, затем «Эвертон» все же посыпался.

87′ – Энтойн Семеньо успешно подставил ногу после прострела слева, отыграв один гол.

90+2′ – Льюис Кук замкнул головой подачу справа. 2:2!

В компенсированное время «Борнмут» мог выходить вперед несколько раз, но Пикфорд тащил. И все же гости дожали расклеившихся ливерпульцев.

90+6′ – подача на угол штрафной нашла голову Луиса Синистерра, который вонзил в ворота.

Финальный свисток «Гудисон Парк» встретил неодобрительным гулом. Это самая поздняя волевая победа в истории АПЛ с минус двух голов.

Это не все проблемы «Эвертона»: могут лишить двух очков из-за ФФП. У команды их и так ноль!

После трех туров «Эвертон» идет последним: 0 очков, разница мячей 2:10. Клуб еще никогда не вылетал из Премьер-лиги (последний вылет из высшего дивизиона – в 1951-м), но в последние годы ливерпульцы постоянно балансируют на грани.

Осложняют ситуацию очковые штрафы – на горизонте маячит новый. По данным The Sun, АПЛ подозревает многострадальный клуб в нарушении финансовых правил лиги в сезоне-2022/23. Речь идет о 6,5 млн фунтов.

Суматоха «Эвертона» с очками длится уже почти год , с ноября 2023-го.

При этом прошлый чемпионат «Эвертон» закончил 15-м.

Спасутся в очередной раз или все же придется пройти очищение Чемпионшипом?

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Фото: Gettyimages /George Wood