Первый судейский скандал в третьем туре АПЛ: «Арсеналу» не дали пенальти за игру рукой Данка
«Арсенал» принимает «Брайтон» в матче третьего тура АПЛ. Уже на 13-й минуте хозяева могли заработать пенальти.
Букайо Сака разобрался с несколькими соперниками в штрафной, мяч оказался у Бена Уайта, который нанес мощный удар.
Однако вмешательство Льюиса Данка помешало мячу достичь цели. Мяч явно попал в руку:
Несмотря на протесты игроков «Арсенала», судья разрешил продолжить игру, посчитав, что рука Дунка находится в «естественном положении».
Пенальти или нет?
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на мой взгляд скорее нарушение. мяч далеко летел, была возможность руку убрать
но возможно дело в анонсированных трактовках, что теперь руки в естественных положениях свистеть не будут
а тут положение крайне естественное
Мяч летел сильно и просто прилетел в руку.
Если такое назначать, то может быть сразу защитникам руки отрубить?