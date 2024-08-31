Первый судейский скандал в третьем туре АПЛ: «Арсеналу» не дали пенальти за игру рукой Данка

«Арсенал» принимает «Брайтон» в матче третьего тура АПЛ. Уже на 13-й минуте хозяева могли заработать пенальти.

Букайо Сака разобрался с несколькими соперниками в штрафной, мяч оказался у Бена Уайта, который нанес мощный удар.

Однако вмешательство Льюиса Данка помешало мячу достичь цели. Мяч явно попал в руку:

Несмотря на протесты игроков «Арсенала», судья разрешил продолжить игру, посчитав, что рука Дунка находится в «естественном положении».

Пенальти или нет?