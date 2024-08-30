📊 Анализ жеребьевки ЛЧ от Opta: «ПСЖ» - самый невезучий, «Баварии» проще всех

Лига чемпионов теперь совсем другая.

Нет группового этапа и сдвоенных матчей. У всех лишь одна попытка в очном матче. И поэтому кому-то выпала очень сложная сетка, а кому-то, наоборот, более простая.

Opta - пожалуй, самая известная аналитическая компания, занимающаяся сбором футбольной статистики.

ЛЧ-2024/25 - лакомый кусочек для подсчета раскладов. А вот и они.

Здесь отображен средний коэффициент сложности соперников для каждой команды ЛЧ.

Как мы уже упоминали, меньше всех повезло «ПСЖ». А вот «Бавария», как оказывается, очень легко отделалась. Вместе с «Барселоной».

💀 Адская жеребьевка ЛЧ для «ПСЖ»: четыре топа, три сложных середняка и январский «Штутгарт». У фанатов вопросы 🤬

💰😱 €1,3 млрд - стоимость состава из самых дорогих футболистов Лиги чемпионов. У двух команд по четыре представителя