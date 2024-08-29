💀 Адская жеребьевка ЛЧ для «ПСЖ»: четыре топа, три сложных середняка и январский «Штутгарт». У фанатов вопросы 🤬

«ПСЖ» узнал своих соперников по первому этапу Лиги чемпионов.

Напомним, теперь групповой этап заменила швейцарская система, по которой каждая команды сыграет восемь разных матчей (по два соперника из каждой корзины).

Пожалуй, что самая мощная сетка выпала чемпионам Франции.

Четыре топ-клуба, мощные «ПСВ», «Зальцбург» и «Жирона», а также январский выезд к отдохнувшему после зимнего перерыва «Штутгарту».

А что думают фанаты?

💭 «Почему бы нам не заплатить УЕФА, как «Реал»?

💭 «Они хотят уничтожить нас, верно?»

💭 «Вопиющая коррупция».

💭 «Нас отжарят».

💭 «Нам ######».

BONJOUR - написал «РБ Зальцбург».