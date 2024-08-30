💰😱 €1,3 млрд - стоимость состава из самых дорогих футболистов Лиги чемпионов. У двух команд по четыре представителя

Наверное, каждый из вас пытался собрать команду мечты. Где нет слабых мест и на каждой позиции звезды.

С нынешними ценами это состав выглядел бы еще эпичнее. Настолько, что перевалил бы за €1,3 млрд.

Возьмем данные с Transfermarkt и соберем самую дорогую команду Лиги чемпионов.

По четыре представителя «Реала» и «Ман Сити», а также по игроку от «Арсенала», «Ливерпуля» и «Порту».

«Мадрид» дороже: 660 млн против 435 млн у «Сити».

И еще любопытный факт: в команде нет ни одного игрока старше 28 лет.

Как вам состав?

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