💰😱 €1,3 млрд - стоимость состава из самых дорогих футболистов Лиги чемпионов. У двух команд по четыре представителя
Наверное, каждый из вас пытался собрать команду мечты. Где нет слабых мест и на каждой позиции звезды.
С нынешними ценами это состав выглядел бы еще эпичнее. Настолько, что перевалил бы за €1,3 млрд.
Возьмем данные с Transfermarkt и соберем самую дорогую команду Лиги чемпионов.
По четыре представителя «Реала» и «Ман Сити», а также по игроку от «Арсенала», «Ливерпуля» и «Порту».
«Мадрид» дороже: 660 млн против 435 млн у «Сити».
И еще любопытный факт: в команде нет ни одного игрока старше 28 лет.
Как вам состав?
Топ-10 самых дорогих вингеров мира. Кто здесь новичок, а кто держится уже давно?
Логично.