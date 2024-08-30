Томас Мюллер записал обращение для «Барсы» после жеребьевки ЛЧ🎥

Вчера состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. С этого сезона первый этап турнира будет проходит в новом формате.

УЕФА опубликует календарь только в субботу, но основные перспективы клубов уже просматриваются.

Так «Барселону» ждет встреча со старыми знакомыми из «Баварии».

Интернет уже отреагировал мемами перед предстоящей игрой, а лидер немцев Томас Мюллер традиционно записал видеоо-обращение:

«Я очень рад встрече со своим старым другом Ханси Фликом и «Барсой» в новом формате ЛЧ», - отметил Томас.

Напомним, что Флик руководил «Баварией» с 2019 по 2021 год. Ну а про разгром «Барселоны» от немцев болельщикам «сине-гранатовых» напоминать точно не стоит.