«Барселона» получила в ЛЧ матч с «Баварией». Болельщиков клуба охватили неприятные воспоминания

«Барселона» узнала всех восьмерых соперников по новому формату Лиги чемпионов. Каталонской клуб сыграет дома против «Баварии», «Аталанты», «Янг Бойз» и «Брест», а на выезде − «Дортмунда», «Бенфики», «Црвены Звезды» и «Монако».

Жеребьевку нельзя назвать неудачной для испанского клуба, однако у некоторых фанатов возникли некоторые флэшбеки. И они, конечно же, связаны с «Баварией».

«Был счастлив, пока не увидел «Баварию».

Архитектором одной из разгромных побед был Ханси Флик. На этот раз он окажется по другую сторону баррикад.

Однако нашлись и те, кто верит в серьезный реванш.

«Время мести».

«Выиграем шестой кубок ЛЧ».

А как вы отреагировали на итоги жеребьевки для «Барселоны»? Пишите в комментариях.