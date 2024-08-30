«Локомотив» – лидер РПЛ. Детали сенсации от Дорского

Пока не страдают без Глушенкова и Миранчука.

«Локомотив» – главная сенсация старта РПЛ. Команда, в межсезонье потерявшая двух ключевых атакующих игроков (Максима Глушенкова и Антона Миранчука), лидирует после шести туров, раскрывает новую звезду (Алексей Батраков) и восхищает скоростью и легкостью.

Как это получилось?

Руководство «Локо» терялось при вопросах об уходе Глушенкова. Максим и Антон Миранчук – мегамонстры «Локо» прошлого сезона

«Локомотив» продал Максима Глушенкова в «Зенит» всего за 6 миллионов евро, и представители «Локомотива» очень интересно комментировали эту сделку.

На встрече с болельщиками в середине июля спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов так отвечал на претензии: «Давайте вспомним, как к нам пришел Глушенков, что на тот момент было с клубом. Его (игрока – Спортс’’) вообще никто не знал, [не знал] до какой степени он разовьется. Развился он здесь, стал таким, как мы говорим, «великим», в нашей команде. На тот момент мы его могли получить, прописав только такие отступные».

Через несколько дней генеральный директор Владимир Леонченко рассуждал о перспективах команды без лучшего ассистента прошлого сезона (16 голевых передач): «После ухода Глушенкова «Локомотив» не станет слабее. Мы были готовы к такому развитию событий. Уверены в том, что уровень конкуренции в «Локомотиве» не упадет. Сегодня команда находится абсолютно на другом уровне готовности, чем полтора года назад. Это касается подбора игроков, их физического и психологического состояния, взаимодействия на поле».

Глушенков и правда превратился в звезду РПЛ именно в «Локо» (Спортс’’ об этом писал еще в декабре 2023-го, за несколько месяцев до великой ассистентской серии), но, скорее всего, игрока, проведшего 71 матч в РПЛ при статистике 17+7 до «Локо», кое-кто все-таки знал.

Сравнивая уровень готовности команды, боссам «Локо» было бы честно учитывать и глубину падения клуба перед приходом нового руководства и тренеров. Осенью 2022-го капитан Дмитрий Баринов признавался, что некоторым игрокам, мягко говоря, все равно на происходящее – а происходило погружение в зону стыков. Вторую часть сезона-2022/23 «Локо» начал на 14-м месте, опережая «Химки» всего на одно очко.

У руководства «Локо» после потери лидеров не было возможности отмолчаться, но и не всегда получалось выкручиваться. После товарищеского матча с «Партизаном» (1:1) в середине июля у главного тренера Михаила Галактионова спросили: «Неужели вы верите, что усиление будет сопоставимо с тем, что клуб потерял?» «Надо сравнивать уже с теми игроками, которые будут и приобретены, раз. Конечно, те ребята, которые у нас были, мы на них очень рассчитывали, они были высококлассными игроками», – ответил Галактионов.

Дословная расшифровка – не насмешка над Галактионовым, а только показатель внутренней неуверенности «Локо» в будущем. В межсезонье команда потеряла не только Глушенкова, но и Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова (полезно выходил на замену весной 2024-го) и Артема Дзюбу, на котором было многое завязано в первые полгода при Галактионове. Естественно, чаще всего говорили о Глушенкове, но и вклад Миранчука в атаку в прошлом сезоне огромен.

Галактионов потерял двух главных креативщиков, а получил только Никиту Салтыкова, на любимом краю которого и так есть Сергей Пиняев и Наир Тикнизян (плюс Салтыков пока не способен принимать тонкие решения в стиле Глушенкова и Миранчука), Дмитрия Воробьева, отлично выступавшего за «Оренбург», но не использовавшего первую попытку закрепиться в более статусном клубе (в «Сочи» Владимира Федотова не всегда выходил даже на замену), и Артема Тимофеева, приехавшего четвертым выбором в середину поля.

«Локомотив» искал прямую замену Глушенкову и Миранчуку, которые играли десятку на разных отрезках прошлого сезона, и, кажется, нашел ее. В последний момент сделка сорвалась, об этом – ниже.

В межсезонье Галактионов перестроил «Локо» на трех центральных защитников. После старта сезона быстро отказался от идеи

Лишившись звезд, Галактионов увел «Локо» к схеме с тремя центральными защитниками. Против «Балтики» (4:1) в начале июля в старте вышли Самошников, Ненахов, Ньямси, Фассон и Тикнизян, через несколько дней против «Партизана» (1:1) – Сильянов, Ненахов, Ньямси, Фассон и Тикнизян. В обоих матчах «Локо» играл с одним опорным: против «Балтики» над Бариновым располагались Батраков и Сарвели, с «Партизаном» Сарвели в основе заменил Раков.

Против «Акрона» (3:2) в первом матче РПЛ вместе с Ньямси, Сильяновым, Ненаховым и Тикнизяном появился Морозов, а пару Баринову в опорной зоне составил Карпукас. Галактионов немного удивил выбором: левоногого Фассона заменил правша Морозов, из-за чего на левую сторону поля сдвинулся Сильянов. На старте матча с «Акроном» было заметно, что Александру некомфортно: несколько раз неточно пасовал в простых ситуациях.

«Нельзя говорить, что это схема только в три центральных защитника. При начале атаки мы действовали немного по-другому, в прессинге мы действовали по-другому», – говорил Галактионов после победы. Тренер прав: «Локо» постоянно менялся. При позиционных атаках расставлялись в четыре защитника (Ненахов и Сильянов играли широко), при прессинге чаще всего оставляли сзади трех игроков (Сильянова, Ньямси и Морозова), при глубокой позиционной обороне переходили на пять защитников (подсаживались Ненахов и Тикнизян).

Казалось, «Локомотив» сохранит эту структуру: Галактионову доступны Самошников, Сильянов и Ненахов, способные играть и латералем, и крайним центральным защитником. Но уже со второго матча – против московского «Динамо» (1:3) – «Локо» перешел на 4-4-2 в обороне.

Еще удивительнее: именно со второго тура постоянно в старте выходит Самошников, номинальный крайний защитник, который наиболее эффективен в атаке.

Впереди Самошников пока очень хорош: заработал пенальти в Грозном, забил победный с Махачкалой, забил «Ростову» (а еще попал в штангу в игре с московским «Динамо»). Плюс фантастические ауты, ради вброса которых Самошников прибегает и на левый край.

К полноценной пятерке «Локо» вернулся только после 60-й минуты матча с «Ростовом» (3:2): Самошников сел в оборону, а Ненахов передвинулся в середину.

«Локо» – король быстрых атак на старте сезона. Но мы пока не видели команду в других режимах

Ни в одном матче сезона «Локомотив» не владел мячом больше соперника, лучший результат – 48,1% против «Ахмата» (5:0). В сумме за шесть туров меньше «Локо» (44,4%) мячом владеют «Пари НН» (43,2%), «Рубин» (42,2%), «Ахмат» (41,4%) и «Факел» (37,4%).

Отчасти такой процент продиктован ходом матчей (например, отдавали мяч Махачкале, забив быстрый гол, а также «Ахмату» во втором тайме при 3:0), но лишь отчасти. «Локо» не контролировал мяч и против дебютанта РПЛ «Акрона», и против ЦСКА Марко Николича, который пока больше опасен в быстрых отрывах.

В прошлом сезоне мы видели разный «Локо»: и вертикальный с нападающим-ориентиром (когда в старте выходил Дзюба), и убегающий, и пытающийся максимально заполнить пространство между линиями (Глушенков – ложная девятка, Миранчук – десятка). В этом чемпионате «Локо» пока показал лишь один режим – максимально вертикальный. «Локо» дважды забил «Акрону» в быстрых атаках после выносов со своей половины, в игре с «Динамо» Воробьев и Пиняев улетели в отрыв, который тоже начался еще до центрального круга.

Без учета второго тайма с «Ахматом», когда результат уже был известен, «Локо» забил всего два гола в позиционных атаках: Самошников выпалил издали с Махачкалой, а также забил «Ростову» после заброса Батракова.

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Но и этот гол – хорошая иллюстрация вертикальности «Локо». Воробьев, Самошников и Тикнизян постоянно ныряли за спину защитникам «Ростова» под длинные передачи. В том числе отсюда и восемь офсайдов за матч – рекорд «Локо» при Галактионове.

Батраков – новая звезда лиги. Заменяет Глушенкова и показывает невероятный объем

В прошлом сезоне у «Локо» был самый молодой состав в лиге: средний возраст – 24,4. Теперь он еще моложе (24,1), а его главная звезда – 19-летний Батраков.

Весной Батраков отыграл три матча в старте – все в опорной зоне рядом с Бариновым. Сейчас Батраков сияет на месте десятки – да-да, именно там, где «Локо» так ждал усиления.

Планировалось, что новым распасовщиком станет полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос. «Это универсальный игрок. Он имеет опыт на позиции левого вингера, но у него очень большой процент качественных матчей на позиции десятки. Я собирал информацию у тренеров, с которыми он работал в «Ференцвароше». Все отзываются очень хорошо», – говорил Галактионов на встрече с болельщиками.

Правда, публично Станислав Черчесов говорил немного другое: «Галактионов мне звонил. В основном Маркиньос играл у меня на левом фланге. Он не 10-й номер, поэтому вряд ли заменит Глушенкова. Но он игрок атаки, который хорошо умеет работать над собой. Другой вопрос, что он не был основным игроком, но за год могло многое произойти».

Маркиньос в последний момент выбрал «Спартак», а Галактионову пришлось выбирать между Батраковым и Сарвели. Сначала Батраков забрал место в старте, а потом избавил главного тренера от выбора: когда выходит Сарвели, Батраков опускается в опорную зону.

Пока Батраков великолепно справляется и с функциями десятки, и в опорной зоне. Придраться не к чему: и классно открывается между линиями, и опускается для розыгрыша, когда это нужно, и пасует из глубины, уже постоянно располагаясь лицом к чужим воротам. Плюс невероятный объем и, конечно, стандарты. В них «Локо» сенсационно не просел: в прошлом сезоне Глушенков сделал 5 ассистов после угловых, у Батракова уже 3 ассиста со стандартов (2 – угловые, 1 – штрафной).

Интересно, что правша Батраков справа подает на ближнюю штангу даже чаще левши Глушенкова. Иногда это даже не подачи – Батраков немного поднимает мяч над газоном, выполняя что-то похожее на прострел (так было против «Акрона», «Ахмата» и Махачкалы).

Правда, единственная голевая с углового справа – подача в центр вратарской на Морозова в игре с Махачкалой. Всего Батраков отдал уже 12 передач под удар после стандартов – столько же только у Бителло из «Динамо».

Батраков не просто десятка, способная придумать момент из ничего, но и очень дисциплинированный и объемный игрок. По общему пробегу его опережают только Данил Глебов из «Ростова» и Стефан Лончар из «Акрона», по количеству рывков (бег 5,5-7 м/с) Батраков – лидер «Локо».

На фоне Батракова достаточно серо выглядит Пиняев, даже несмотря на качественные матчи против «Акрона» и «Динамо». Перед стартом сезона казалось, что Пиняев станет лидером атаки очень быстрого «Локо» – и игра против «Акрона», в которой он дважды забил (один гол отменили из-за руки), лишь укрепила это ожидание. После перехода «Локо» на четырех защитников Пиняев получает мяч ближе к боковой линии и пока чаще всего бесхитростно пытался обыграть соперника на скорости на ограниченном пространстве.

Галактионов не скрывает разочарования Пиняевым: дважды менял его после часа игры, один раз – в перерыве, а против «Ростова» вообще не включил в старт. «Хотелось бы лучшего ждать от Пиняева. Возможно, нужна пауза, чтобы он почувствовал, что может усиливать игру и выходя на замену. Тикнизян заслужил результативным действием и работой на тренировках», – объяснил тренер.

В итоге Пиняев просидел весь матч против «Ростова» на скамейке, но Галактионов назвал это тактическим ходом: «Честно скажу: думал, что сегодня с определенного времени выйдет Пиняев. Но «Ростов» выпустил второго нападающего, отправил вперед Осипенко, усилил давление. Сегодня Пиняеву, к сожалению, места не нашлось. Но не потому, что он плохой, а поскольку ход игры так диктовал. Нам надо было сделать другие изменения».

Все восхищены голом после розыгрыша с центра поля. «Локо» готовил этот трюк несколько недель

Третий гол «Локо» в ворота «Ростова», забитый после розыгрыша с центра поля, – одно из главных украшений первой части сезона. Галактионов отказался подробно говорить о комбинации, но мы ее видели и раньше.

Первым на розыгрыши «Локо» с центра обратил внимание бывший аналитик «Зенита» и «Рубина» Никита Васюхин. После каждого розыгрыша с центра в начале тайма «Локо» пытается быстро доставить мяч до чужой штрафной.

Такой же розыгрыш «Локо» пробовал против «Акрона» и «Оренбурга» в Кубке. С «Оренбургом» не получилось совсем (Сарвели отдал неудачную передачу на Баринова), с «Акроном» заброс у Батракова не получился.

Возможно, Осипенко смутила траектория полета мяча после передачи Баринова. Батраков с «Акроном» делал пас в зону между левым и левым центральным защитником, Баринов же забросил между центральными защитниками. В эфире «Коммент.Шоу» Наир Тикнизян иронично предположил, что Баринов хотел отдать другую передачу, но не уточнил детали.

Против «Ростова» в Кубке «Локо» показал другой вариант розыгрыша – передача на Ненахова с его пасом Баринову под заброс. В тот раз «Ростов» в последний момент спас Чернов (правда, он же и проспал забегание Самошникова).

Пока лучше всего с заготовками «Локо» справился ЦСКА. Очевидно, Марко Николич изучил, как команда Галактионова начинала против «Ахмата», – и перекрыл Батракова.

«Локо» мало допускает (даже в худшей игре на старте). Но есть большая проблема с угловыми

«Локомотив» – третья команда по качеству допущенных моментов (5,10 ожидаемых гола, у «Спартака» – 4,33, у «Зенита» – 4,86).

Пожалуй, худший матч с точки зрения обороны «Локо» выдал еще в первом туре против «Акрона»: испытывали проблемы справа, когда туда сдвигался Морозов, не всегда контролировали штрафную при фланговых передачах.

Дальше «Локомотив» не позволял соперникам слишком многое с игры. Даже ЦСКА, который точно был инициативнее «Локо», создал только один суперопасный момент в быстрой атаке (Лантратов спас после удара Давилы, переведя мяч в штангу). «Ростов» сильно давил в последние десять минут, но лишь раз пробил – и забил.

Пока одна из главных оборонительных проблем «Локо» – стандарты. Например, так пропустили два гола от «Динамо»: от Гагнидзе после розыгрыша штрафного и от Майсторовича после углового. Второй гол взбесил Галактионова: «Очень легко пропускаем на стандарте, серьезно поговорим в раздевалке. Детский сад какой-то, так нельзя. Пропускаем, имея полное преимущество во втором тайме».

В этом эпизоде как минимум три игрока «Локо» сыграли неудачно: Лантратов не вышел с линии ворот, Фассон, отвечавший за зону, из которой Майсторович забил, не сыграл, а Ненахов, игравший по защитнику «Динамо», проиграл единоборство.

Галактионов использует трех игроков в зонах: Баринов располагается ближе всех к зоне подачи, Ньямси – в центре вратарской, Морозов или Фассон – в ее дальнем углу. Серьезные претензии, вероятно, можно предъявлять как раз по угловому с «Динамо», в остальных случаях игроки в зонах снимали верх (особенно хорошо это делает Морозов, который в прошлом сезоне часто проигрывал верховые единоборства).

Против Махачкалы «Локо» оставил трех игроков против четырех соперников в центре штрафной.

Возможно, это сильно смутило Карпукаса. На втором угловом справа он упустил Табидзе, который пробил прямо в руки Лантратову. Через пару минут Карпукас снова проиграл позицию Табидзе – и на этот раз «Локо» не спас бы даже Лантратов, но защитник Махачкалы не попал в створ.

Новые проблемы возникли против ЦСКА: Виллиан Роша дважды опасно продавливал Сильянова. Но здесь нужно делать скидку: Роша – один из самых опасных игроков на стандартах в РПЛ.

Соперники «Локо» нанесли уже 14 ударов после угловых – это 5-й результат в лиге. По качеству допущенных моментов после них хуже «Локо» только «Оренбург» и Махачкала.

Фактор, о котором нельзя промолчать: в ворота «Локо» не поставили два пенальти за фолы Ньямси

Шесть туров – слишком короткая дистанция, на которой на результат влияет множество факторов. При разговоре об очень уверенном старте «Локо» сложно абстрагироваться от двух эпизодов с участием Ньямси.

Против махачкалинского «Динамо» Ньямси наступил на Темиркана Сундукова за 25 минут до конца при счете 2:0 в пользу «Локо». ЭСК постановила, что судья Евгений Кукуляк правильно не назначил пенальти, но пояснила, что мнение комиссии разделилось поровну (2:2). То есть даже ЭСК, которая в подавляющем большинстве случаев принимает сторону судей, эпизод Ньямси – Сундуков расценила минимум как спорный.

В матче с «Ростовом» Ньямси ударил Осипенко за полчаса до финиша. Судья Владимир Москалев тоже не зафиксировал фол. Официально ЭСК еще не объявляла решение по этому эпизоду, но все уже сказал Павел Каманцев: «К сожалению, в одном ключевом моменте в конце игры была допущена ошибка. Мы уже устно обсудили этот момент со всеми членами ЭСК, за исключением Нестора Питаны, с которым пока не удалось поговорить из-за большой разницы во времени. Все считают, что это ошибка арбитра. Возможно, Москалев не видел всех деталей, но в таких эпизодах ему должен был помочь ВАР».

Даже если бы «Динамо» (Махачкала) и «Ростов» реализовали пенальти, они только сократили бы отставание от «Локо», а не отыгрались. Но трудно спорить, что минимальный разрыв в счете увеличил бы давление на игроков «Локо» (есть разница между 2:0 и 2:1 и 3:1 и 3:2). На дистанции в шесть туров решают и такие мелочи.

***

Перед стартом сезона «Локо» предрекали роль середняка – к концу лета он сенсационно лидирует в РПЛ.

Галактионов продолжает рассчитывать на быстрые атаки и стандарты – во многом благодаря Батракову «Локо» пока совсем не просел в отсутствие Глушенкова и Миранчука.

Четко видно, в чем еще можно прибавить: стандарты у своих ворот, набор формы Пиняевым, интеграция в состав Салтыкова (возможно, сыграет сценарий Сильянова, который в прошлом сезоне начал выходить в старте только с восьмого тура).

Глава «Локо» Юрий Нагорных говорил, что клуб хочет усилить и атаку, и оборону. Очевидно, центральный защитник в старт пригодился бы и при здоровом Фассоне (а он выбыл на четыре месяца), а вот в атаке приоритеты могли смениться после резкого взлета Батракова.

Кажется, теперь большой нападающий под старт (классом выше Сулейманова) гораздо актуальнее десятки.

За помощь при подготовке текста благодарю Павла Тихонова и Павла Пименова.

Дизайнерские картинки: Марина Семенова, Анастасия Малышева, Алина Комиссарова.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Григорий Сысоев, Владимир Астапкович; кадры трансляции «Матч ТВ»