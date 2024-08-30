Новая потеря очков «Реала»: спаслись благодаря пенальти, Мбаппе не забивает
Тяжело.
«Реал» плохо начал новый сезон в Ла Лиге. За три стартовых тура команда уже дважды потеряла очки – в первом туре не смогли одолеть «Мальорку» (1:1), теперь сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» 1:1.
После первого тайма «Мадрид» уступал в счете, но мог пропустить еще. Во втором тайме Анчелотти сделал замены, выпустив Родриго, Гюлера и Франу Гарсию, но все, что удалось сделать команде – сравнять счет с пенальти на 69-й минуте. Гюлер заработал, Винисиус реализовал.
За оставшиеся 20+ минут явных моментов «Реал» не создал и даже пропустил (мяч отменили из-за офсайда). Тревожное начало сезона.
«Мадрид» выдал второй худший старт при Анчелотти
У «Реала» пять очков после трех туров – хуже при Карло было только в сезоне–2014/15, когда команда набрала всего три балла (1 победа, 2 поражения). Тот сезон закончился для «Мадрида» вторым местом в Ла Лиге и вылетом в полуфинале Лиги чемпионов.
«Барселона» уже впереди на четыре очка.
У подопечных Анчелотти все еще нет побед на выезде, но тяжелый календарь только начинается:
● В следующем туре «Реал» сыграет с «Бетисом» дома – в семи последних матчах на «Бернабеу» «Мадрид» смог обыграть севильский клуб только один раз.
● После перерыва на сборные «Мадрид» ждет трудный выезд к «Реал Сосьедаду», а потом начинается и Лига чемпионов.
● В конце сентября «Реалу» предстоит встреча с «Атлетико» на «Метрополитано».
Неприятный бонус: все еще неизвестно, когда восстановятся Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга.
Мбаппе вновь не забил: их связка с Винисиусом пока не работает
На плохих результатах проблемы Анчелотти не заканчиваются. Килиан Мбаппе все еще не может забить в Ла Лиге: 0 голов в стартовых трех играх после 17 ударов.
В матче с «Лас-Пальмасом» француз пробил по воротам 8 раз, но едва ли можно вспомнить хотя бы одну опасную попытку. Все удары получились или слабыми, или сильно мимо, или вовсе заблокированы защитниками соперника.
На пару с Винисиусом они смогли забить всего один гол за три тура (и тот с пенальти). Связка пока не работает.
Во многих атаках Винисиус и Мбаппе будто не замечают друг друга и стараются все сделать в одиночку: удары из неудобных позиций, потери мяча на ровном месте и нежелание отрабатывать в обороне со стороны обеих мадридских звезд сильно бросаются в глаза на старте сезона.
Анчелотти резюмировал ситуацию после настолько плохого старта:
«Мы не можем искать оправданий, мы должны быстро искать решения. Это обходится нам дороже, чем мы ожидали. Я должен лучше излагать план на игру. Мы не справляемся. Сейчас мы не на уровне «Мадрида».
Насколько быстро «Реал» придет в себя?
Фото: East News/Cesar Manso / AFP, AP Photo/Gabriel Jimenez
Позиционной атаки нет, плохая форма+плохое взаимопонимание/взаимодействие = проблемы против низкого блока.
Дальние удары не проходят.
Нет плана Б, потому что нет габаритного нападающего, без него не работают навесы=>уменьшается давление на оборону соперника.
Проблема с проникающим пасом (хотя Гюлер пару показал, что может).
Это все в принципе решаемые проблемы, но нужно приводить игроков в оптимальную форму и Джуду выздоравливать.
Ямал и Левандовиски 3 матча (558 минут) совершили 6 результативное действие. 3 гола, 3 ассиста.
Понятно что У Реала былы крепкие команды как Мальорка, Вальядолид и Лас-Палмас.
Не так как Валенсия, Атлетик и Райо Валекано. Надеюс все будет отлично!
Собственно, что я и писал после первого матча и что предполагалось еще до старта чемпионата. У них одинаковый стиль игры - бегунки фланговые с хорошей скоростью и периодически дриблингом, но работает это в том случае если есть куда бежать (соперник проигрывает или играет в атаку), когда нужно думать о позиционной атаке - тут нужно или кружева крутить, как МанСити или навесами бесконечными забрасывать штрафную и на подборе прессинговать - как это собственно Реал и делает уже несколько лет подряд (и не безуспешно). Но грузить на не умеющего открываться в штрафной Мбаппе - тут даже оборону Лас Пальмаса не обманешь, это вам не Роналду или Бензема.
Винисиус будто ищет пас на Родриго, но если на его месте Мбаппе - сам пытается идти в обводку, это уже слепые видят.
Описанные тобой проблемы только усилятся, а Мбаппе придется потерпеть и потрудиться, верю что за ним будущее футбола, а не за бразилом.
Войдет в сезон с Менди, который не знает что такое комбинационный футбол. При этом миф, что он пипец какой монстр в обороне все еще живет.
Войдет в сезон с 3,5 центральными полузащитниками. Камавинга и Джуд травмированы. Одному из них в следующем месяце 39, а второй - единственный опорник в команде. 0,5 - это Гюлер, про которого болельщики Реала со спортса пишут, что он спокойно должен заиграть в центре как плеймейкер. И плевать, что он там не играл ранее)
А Мбаппе бы по хорошему отдохнуть
Лишь своих фанаток