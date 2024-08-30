Новая потеря очков «Реала»: спаслись благодаря пенальти, Мбаппе не забивает

Тяжело.

«Реал» плохо начал новый сезон в Ла Лиге. За три стартовых тура команда уже дважды потеряла очки – в первом туре не смогли одолеть «Мальорку» (1:1), теперь сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» 1:1.

После первого тайма «Мадрид» уступал в счете, но мог пропустить еще. Во втором тайме Анчелотти сделал замены, выпустив Родриго, Гюлера и Франу Гарсию, но все, что удалось сделать команде – сравнять счет с пенальти на 69-й минуте. Гюлер заработал, Винисиус реализовал.

За оставшиеся 20+ минут явных моментов «Реал» не создал и даже пропустил (мяч отменили из-за офсайда). Тревожное начало сезона.

«Мадрид» выдал второй худший старт при Анчелотти

У «Реала» пять очков после трех туров – хуже при Карло было только в сезоне–2014/15, когда команда набрала всего три балла (1 победа, 2 поражения). Тот сезон закончился для «Мадрида» вторым местом в Ла Лиге и вылетом в полуфинале Лиги чемпионов.

«Барселона» уже впереди на четыре очка.

У подопечных Анчелотти все еще нет побед на выезде, но тяжелый календарь только начинается:

● В следующем туре «Реал» сыграет с «Бетисом» дома – в семи последних матчах на «Бернабеу» «Мадрид» смог обыграть севильский клуб только один раз.

● После перерыва на сборные «Мадрид» ждет трудный выезд к «Реал Сосьедаду», а потом начинается и Лига чемпионов.

● В конце сентября «Реалу» предстоит встреча с «Атлетико» на «Метрополитано».

Неприятный бонус: все еще неизвестно, когда восстановятся Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга.

Мбаппе вновь не забил: их связка с Винисиусом пока не работает

На плохих результатах проблемы Анчелотти не заканчиваются. Килиан Мбаппе все еще не может забить в Ла Лиге: 0 голов в стартовых трех играх после 17 ударов.

В матче с «Лас-Пальмасом» француз пробил по воротам 8 раз, но едва ли можно вспомнить хотя бы одну опасную попытку. Все удары получились или слабыми, или сильно мимо, или вовсе заблокированы защитниками соперника.

На пару с Винисиусом они смогли забить всего один гол за три тура (и тот с пенальти). Связка пока не работает.

Во многих атаках Винисиус и Мбаппе будто не замечают друг друга и стараются все сделать в одиночку: удары из неудобных позиций, потери мяча на ровном месте и нежелание отрабатывать в обороне со стороны обеих мадридских звезд сильно бросаются в глаза на старте сезона.

Анчелотти резюмировал ситуацию после настолько плохого старта:

«Мы не можем искать оправданий, мы должны быстро искать решения. Это обходится нам дороже, чем мы ожидали. Я должен лучше излагать план на игру. Мы не справляемся. Сейчас мы не на уровне «Мадрида».

Насколько быстро «Реал» придет в себя?

Фото: East News /Cesar Manso / AFP, AP Photo/Gabriel Jimenez