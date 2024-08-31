Пирло убрали из «Сампдории». Так и не вернулись в Серию А

И провально начал сезон.

Андреа Пирло уволен из «Сампдории»: одно очко в трех матчах Серии Б и зона вылета не обрадовали руководство.

Выход в плей-офф в прошлом сезоне не спас.

Пирло могли уволить еще осенью 2023-го за предпоследнее место. В итоге попал в плей-офф, но сразу вылетел

Пирло работал в Генуе с 2023-го: возглавил команду сразу после вылета в Серию Б.

Правда, получалось так себе: к середине октября «Сампдория» тащилась на предпоследнем месте лишь с одной победой в девяти турах (над «Тернаной» в дебюте). Дальше забуксовала: три ничьих и пять поражений, хуже только был только «Лекко», поднявшийся из Серии С. В конце июля у «Сампдории» еще и отняли два очка из-за невыплаченных долгов, но даже с ними команда не вылезла бы из зоны вылета.

Медиа вовсю голосили о возможной отставке Пирло, но тренер не унывал: «Мы должны сохранять позитив и не поддаваться страху, который видим и чувствуем во время игр».

Ходили слухи о возможных сменщиках Андреа: писали о Филиппо Индзаги (вскоре возглавил «Салернитану» из Серии А) и Фабио Ливерани (взял клуб из Салерно после Индзаги) – и все-таки Пирло оставили.

Со временем команда всплыла в зону плей-офф за выход в Серию А, но шагнуть в элиту не удалось (финишировала седьмой). Вылет в первом же раунде: 0:2 от «Палермо», могли пропускать и больше, но гол Федерико Ди Франческо отменили из-за офсайда.

Вторая попытка вернуться в вышку захромала, и Андреа уволили.

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Андреа тренирует четыре года – поработал уже в третьем клубе.

Стартовал с топа: в 2020-м подобрал «Ювентус». Несмотря на трофеи (выиграл Кубок и Суперкубок Италии), не все оценили игру команды: жаловались на нестабильность и лишь эпизодические всплески. Финишировали лишь четвертыми после «Интера», «Милана» и «Аталанты». Вместо Пирло вернули Массимилиано Аллегри.

Пирло так резюмировал время в Турине: «Я достиг целей. Если бы вернулся в прошлое, сделал бы такой же выбор. Это приключение закончилось не так, как я ожидал, но сделало мое будущее яснее. Надеюсь, меня ждет такое же удовлетворение, как в период карьеры футболиста.

Пришло время начать заново и принять новый вызов».

Позже он отмечал доверие клуба: «Я могу лишь поблагодарить «Ювентус» за то, что дал мне работу без опыта. Это был хороший сезон, начало нового стиля игры. Уверен, что в последующие годы мы бы еще прибавили, но я не испытываю горечи из-за этого решения.

Понятно, что когда тренерская карьера начинается в «Ювентусе», дальше ты можешь идти только вниз. Это было разочаровывающе, но я доволен выбранным путем».

Пирло просидел год без клуба, хотя им интересовались: говорили про «Барсу» (на фоне слухов об увольнении Роналда Кумана), «Бенфику» и ряд итальянских команд, в том числе «Сампдорию», куда он придет через несколько лет.

В 2022-м Андреа нашел новое место: возглавил турецкий «Фатих Карагюмрюк». Получилось неплохо: седьмое место, лучшая позиция клуба в истории.

А еще Пирло прокачал Магомеда Оздоева . Объяснял представитель игрока Анзор Гаргаев: «[Пирло] с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас он видоизменил позицию Оздоева, Магомед стал играть ближе к чужим воротам».

Это отразилось и на статистике полузащитника: оформил 5+6 во всех турнирах, принес команде важнейшие очки.

Год спустя Андреа покинул Турцию и возглавил «Сампдорию». Продержался чуть больше сезона: сходу вернуть клуб в Серию А не вышло.

После «Юве» получается так себе. Но это точно не конец.

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Фото: Tano Pecoraro/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Francesco Pecoraro; East News /Federico Tardito / Insidefoto /Sipa USA, Seskimphoto / Avalon